Четыре сельских ФАПа в Алтайском крае строят с отставанием от графика

Представители проекта ОНФ "Село. Территория развития" обратились в Минздрав Алтайского края с вопросом о затянувшемся строительстве сельских ФАПов. Об этом сообщает официальный сайт общественников.

Проблемы с возведением медицинских учреждений заметили в селе Шаталовка Родинского района, селе Костин Лог Мамонтовского района, сёлах Свердловское и Мичуринское Хабарского района, селе Луговое Каменского района и селе Ситниково Баевского района.

"Строительством всех объектов занимается один подрядчик – "ООО МодульСтрой", он должен завершить работы к 31 августа. На тот момент строительство находилось на стадии нулевого цикла либо определения места под будущий ФАП", – сказано в сообщении.

В сёлах Мичуринское, Свердловское и Луговое вод ФАПы только залили фундамент, а в селе Ситниково к строительству так и не приступили.

У подрядчика осталось меньше месяца до окончания установленных сроков.