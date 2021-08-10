В Барнауле прошли первые детские соревнования по летнему биатлону

Открытое первенство среди юношей и девушек по летнему биатлону прошло в Барнауле 7 и 8 августа на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва. Это первые подобные соревнования в спортивной истории города. Мероприятие посвятили Дню физкультурника.

В турнире участвовали представители Республики Алтай, ДЮСШ Бийского района, Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.

В первый день состязаний стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь, показали хорошую подготовку – и стрелковую, и общую физическую.

Юные биатлонисты стреляли из современных и уникальных пневматических винтовок "Пионер-345К". Двадцать экземпляров этого оружия приобрели благодаря гранту президента России по проекту "Детский мобильный биатлонный комплекс "Алтай". Уникальность комплекса в том, что его можно развернуть и подготовить к эксплуатации в течение 30 минут. Такая мобильность позволяет проводить соревнования по пневматическому биатлону практически на всех спортивных площадках городов и районов Алтайского края.

Победителями в своих возрастных группах стали: Михаил Кожевин (МАУ "Заринск биатлон"), Екатерина Белякова (Республика Алтай), Евгений Беспаликов (АУОР Барнаул), Екатерина Лыжина (Барнаульская федерация биатлона).

Во второй день участники проходили смешанную эстафетную гонку. Команды состояли из двух девушек и двух юношей. Кроме награждения победителей и призёров, которым традиционно вручают призы за эстафеты, был учреждён специальный приз "За волю к победе", от предпринимателей – семьи Линьковых. Приз получила команда АУОР Барнаул за седьмое место в эстафете младших юношей и девушек.

Победители и призёры в эстафетах (младшая возрастная группа):

1 место – ДЮСШ Бийского района (Диана Даньшина, Алиса Лощинина, Константин Даньшин, Михаил Щербаков).

2 место – Барнаульская федерация биатлона (Екатерина Лыжина, Софья Потапова, Александр Каврыжников, Макар Токарев).

3 место – ДЮСШ Бийского района-2 (Злата Гончарова, Валерия Домичек, Иван Зяблов, Кирилл Колпащиков).

Победители и призёры в эстафетах (старшая возрастная группа):

1 место – МАУ "Заринск биатлон" (Виктория Трефилова, Елизавета Кукина, Тимофей Чехонацких, Михаил Кожевин).

2 место – ДЮСШ Бийского района (Екатерина Золотарева, Полина Рассказова, Александр Власов, Андрей Кульгуськин).

3 место – Республика Алтай (Арина Градобоева, Милена Градобоева, Евгения Адыбасова, Екатерина Белякова).

Организаторы соревнований выражают благодарность за помощь и поддержку в проведении соревнований Сергею Локтеву – председателю АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая", Сергею Романову – директору сети магазинов "Спортивный Мир", Екатерине и Виктору Линьковым, Борису Глумову – директору магазина "Чемпион", АКСОО "Федерация спортивного ориентирования Алтайского края", а также постоянному партнёру соревнований – ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" за информационную поддержку.