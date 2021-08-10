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Новости

"Верим в Авериных": Четошникова запустила флешмоб в поддержку "засуженных" гимнасток

, ИА "Амител"
Главу алтайской молодёжи "до глубины души" задела история с проигрышем россиянок израильской спортсменке
Фото: 'Алтайский спорт'

Фото: "Алтайский спорт"

Начальник управления молодёжной политики Екатерина Четошникова на своей странице в Instagram запустил флешмоб в поддержку гимнасток Дины и Арины Авериных, которые заняли второе и четвёртое места на Олимпиаде в Токио. По мнению многих влиятельных экспертов, нашим девушкам несправедливо поставили низкие оценки, а победа по политическим причинам досталась израильской гимнастке Линой Ашрам. Екатерина Четошникова также придерживается точки зрения, что россиянок "засудили", поэтому поддержать сестёр она решила флешмобом "Верим в Авериных".

"Олимпийские игры в Токио завершились. В копилке нашей сборной 71 медаль. Мы гордимся победителями и призёрами Олимпиады-2020. Переполняло чувство гордости, когда наши синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко показывали произвольную программу. Золото девушки взяли и в групповом выступлении. Для спортсменов делом всей жизни является выступление на Олимпиаде, они годами тренируются, идут к заветным медалям путём неимоверных усилий. До глубины души всех россиян затронула ситуация с нашими гимнастками Диной и Ариной Авериными. Дина, выступившая без единой помарки, осталась на втором месте, у Арины четвёртый результат. Весь мир видел, кто был достоин победы. Дина и Арина, вы – наше золото! Мы вас любим и поддерживаем", – написала Екатерина Чеотошникова.

Для того чтобы поддержать российских спортсменок и принять участие в акции, необходимо выкладывать в соцсетях посты с тегами #ДинаНашеЗолото и #АринаТыЛучшая, а ещё можно отметить аккаунт девочек @arishadina1998.

На Олимпиаде в Токио сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золотых медалей. В индивидуальной программе Дина Аверина по итогам четырёх элементов отстала от израильтянки Линой Ашрам только на 0,15 балла, но Ашрам в упражнениях с лентой потеряла снаряд. Второе место Дины спровоцировало бурное обсуждение судейства.

В командной программе наши спортсменки также стали вторыми, уступив победу Болгарии. Впрочем, в этой ситуации разговоров о судействе было меньше, потому что соперницы показали все элементы без ошибок.

После двух серебряных медалей многие спортсмены и политики стали публично обвинять судей, что они намеренно "засудили" Россию. В интернете началась травля Линой Ашрам.

Тренер нашей команды Ирина Винер-Усманова заявила, что произошедшее на Олимпиаде – намеренная попытка Запада "остановить гегемонию России в художественной гимнастике". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала мнение Винер-Усмановой.

"Это не назвать судейством. Это антисудейство! Мы видели все, весь мир всё видел!Весь мир видел великолепное, уверенное, высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. И весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них эту функцию", – сказала Захарова.

О результатах Олимпиады в художественной гимнастике также высказались политики, депутаты Госдумы, ведущие и бывшие спортсмены.

Читайте также в сюжете: Олимпиада в Токио
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.08.2021 15:34
- гость -

Ого.

10.08.2021 15:38
- гость -

Что она запустила? Зачем?
Это та самая Четошникова?

10.08.2021 15:45
горожанка

#АринаТыЛучшая

10.08.2021 15:47
- гость -

Вот это прорыв среди чиновничества, скоро население поддерживать флэшмобами начнут

10.08.2021 15:49
- гость -

на работе в инстаграмм сидит... айяяй..

10.08.2021 15:50
- гость -

не нравится судейство - так бойкотируйте олимпиады

10.08.2021 16:06
гость

Купите им леденцы пусть посасут

10.08.2021 16:09
Гость

10.08.2021 15:38
- гость -
Та самая,"недочь". И в команде приближённых.

10.08.2021 16:27
- гость -

Голосовать, поддерживать отдавать места должны специалисты, а не профаны!!!

10.08.2021 16:38
- гость -

#ЧитошниковаТыЛучшая

10.08.2021 16:44
- гость -

Вот кому нефиг на работе делать... своей алтайской молодёжи нет?

10.08.2021 17:17
- гость -

10.08.2021 16:44
- гость -

Не говорите) заняться больше нечем штоли?

10.08.2021 17:35
- гость -

Щас после этой четошниковой им золотые медали выдадут.... В голове хлеб...

10.08.2021 18:24
v

Интересно, менее развитые страны, чем наша так же ведут себя на международной спортивной арене? не взирая на мировые заслуги и профеcсионализм судей?

10.08.2021 18:32
гость

поезд ушёл, а истерички остались...нужно уметь проигрывать достойно

10.08.2021 19:17
- гость -

На Чемпионате мира в 2018 году Дина Аверина тоже уронила ленту , но тем не менее получила 1 место. Небезызвестная Ирина Роднина так вообще упала, но судьи все поставили высший балл. Действительно, надо уметь достойно проигрывать ,а не обвинять всех и вся...

10.08.2021 19:29
- гость -

нужно уметь проигрывать

10.08.2021 22:15
Пионер

Та самая Катюха Четок? С копной на голове?

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