Более 21 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

За последние сутки в России выявили 21 378 случаев COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 6 491 288.

На первое место по суточному приросту вышел Санкт-Петербург (+1811), вторую строчку занимает Москва (+1639), третью – Московская область (+1309). Алтайский край с 274 новыми случаями находится на 22-м месте среди субъектов страны.

За сутки зафиксировано 792 летальных исхода, всего за время пандемии зарегистрировано 166 442 случая смерти пациентов с коронавирусом.

Из больниц выписали ещё 18 729 человек. Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 5 788 710 человек.