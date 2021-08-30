Честно об имплантации зубов. Кому можно её делать и насколько это дорогая процедура

Потеря зуба может не вызывать беспокойства, только если этот зуб – молочный. Во всех остальных случаях необходимо задуматься о восстановлении целостности зубного ряда. Раньше подобные ситуации исправляли "коронками" или съёмными зубными протезами. Сегодня стоматология предлагает более комфортное решение – имплантацию зубов.

Несмотря на безопасность и ряд других преимуществ, имплантация как процедура "обросла" мифами, которые многим мешают решиться на эту операцию. О наиболее популярных заблуждениях по вопросам имплантации зубов мы поговорили с директором стоматологической клиники "Улыбка" Андреем Тиньгаевым.

Идеальный двойник

– Почему имплантация, а не протезирование?

– Имплантация зуба – это операция, когда на место потерянного зуба в челюстную кость внедряют имплантат, на котором размещается протез – искусственный зуб. Со временем имплант срастается с костной тканью и надёжно фиксируется в ней. Причём в отличие от коронки или съёмного челюстного протеза имплантация не затрагивает соседние зубы и сохраняет их целыми и здоровыми. Протез устанавливают только на пустующее место.

С помощью имплантации можно восстановить от одной до всех единиц зубного ряда. Если отсутствует больше одного зуба в одном ряду, не обязательно устанавливать штифт под каждый протез. Например, для трёх коронок может быть достаточно два импланта. Если зубов в челюсти нет вообще, можно установить несколько имплантов по её периметру и на них закрепить необходимое количество коронок. Они будут защёлкиваться на фиксаторы и позволят человеку жить с ними вполне комфортно.

Один раз вложил – всю жизнь с ним прожил

– Считается, что недоступность имплантации из-за высокой цены – страх № 1. Это так?

– Общую стоимость имплантации можно определить только после обследования конкретного пациента. В самом простом случае, когда необходим один имплант и не требуется наращивания костной ткани, новый зуб от Alphabio (Израиль) обойдётся примерно в 23 тысячи рублей, Ankylos (Германия) – 32 тысячи рублей, а Straumann (Швейцария) – от 39 тысяч рублей.

Сумма не маленькая, но нужно помнить, что речь идёт о здоровье. Срок службы имплантов – не ограничен. Если соотнести все достоинства и недостатки протезирования и имплантации, то стоимость последней будет вполне приемлемой.

А это больно?

– Многие пациенты в принципе боятся любых стоматологических процедур, несмотря на то, что современная стоматология давно справилась с этим своим недостатком. Имплантация – насколько это болезненно?

– Сама операция проходит под местной анестезией, и вы не почувствуете боли. После имплантации в течение двух-трёх дней может ощущаться дискомфорт. Как правило, врачи назначают курс антибиотиков и противовоспалительных препаратов. При этом есть и пить можно всё, к чему вы привыкли. Ограничить себя придётся только в посещении бани, употреблении спиртного и занятиях спортом, но только на 4-5 дней.

Имплантация за один день

– Некоторые клиники обещают пациентам очень быструю установку импланта, буквально за день.

– "Имплантация за один день" – это не совсем верная формулировка, больше похожая на рекламный ход. Перед операцией по установке импланта пациента ждёт ряд подготовительных процедур. Сначала пациент проходит консультацию ортопеда и хирурга, проводится исследование состояния костной ткани.

Обязательно перед имплантацией лечат кариес, убирают зубной налёт, камень, делают чистку и гигиену полости рта. Параллельно подбирается имплант. Если, например, у человека есть проблемы с прикусом, то сначала нужно его исправить, а уже потом – ставить имплант. Уже после всех подготовительных процедур следует операция имплантации. Постоянный зубной протез устанавливают только через несколько месяцев, когда имплант полностью приживётся.

Для востребованной сегодня одномоментной имплантации требуется выполнение нескольких условий:

Зуб, на месте которого предстоит вживить искусственный корень, должен быть ещё не удалён; Состояние костной ткани должно позволять провести вживление штифта.

Но всё это не отменяет описанного выше подготовительного этапа.

Нет ничего невозможного

– Что для стоматолога можно назвать "сложным случаем", если мы говорим об имплантации?

– Многое зависит от изначального состояния зубов. Степень сложности влияет на длительность подготовительных процедур. В итоге установка имплантов может занять от одного месяца до двух лет. Например, у некоторых пациентов слишком тонкая костная ткань, в этом случае штифт поставить невозможно. Кость истончается, если зубы были удалены давно. Это самая частая причина увеличения подготовительного периода. Тогда лечение начнётся с костной пластики, а уже потом можно устанавливать новые зубы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем решать проблему потери зуба не позднее трёх-шести месяцев.

А если что-то пойдёт не так?

– Считается, что риск отторжения импланта минимальный – согласно мировой статистике, он составляет всего 2-3%. Ваша практика подтверждает статистику?

– Почти все импланты сделаны из титана, в некоторые добавляют цирконий. Титан – это единственный металл, который ни у кого не вызывает аллергии. При качественно проведённом подготовительном лечении единственное, что может повлиять на приживление имплантатов – это невыполнение рекомендаций врача, которые достаточно просты.

Специального ухода за протезами не требуется, при том условии, что ваша гигиена полости рта включает использование ирригатора и профессиональную чистку полости рта раз в четыре месяца. В нашей клинике операции по имплантации проводит высококвалифицированный врач-хирург с 23-летним стажем. Поэтому риск того, что новый зуб не "приживётся", очень мал.

Имплантам все возрасты покорны

– Сделать имплантацию зубов можно в любом возрасте, начиная с 18 лет. И всё больше людей предпочитают имплантацию съёмным протезам, которые часто приносят владельцам массу неудобств: сложность гигиены, нежёсткая фиксация и т.д. Импланты таких проблем не вызывают.

Имплантация зубов противопоказана только пациентам с тяжёлыми заболеваниями – например, такими, как туберкулёз и рак. Стоит воздержаться от этого и беременным женщинам. А вот пациенты с сахарным диабетом в этот список уже не входят. Для них подойдёт уже упомянутая швейцарская система имплантации "Штрауман" (Straumann).

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