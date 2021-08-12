АлтГТУ приглашает получить образование в университетском технологическом колледже

Университетский технологический колледж продолжает бюджетный и внебюджетный набор на специальности среднего профессионального образования. Открыты направления:

"Технология металлообрабатывающего производства";

"Технология производства изделий из полимерных композитов";

"Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей";

"Экономика и бухгалтерский учёт";

"Право и организация социального обеспечения";

"Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов";

"Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования";

"Информационные системы и программирование".

Большая часть этих специальностей входит в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Образовательный процесс по программам колледжа осуществляют преподаватели АлтГТУ.

Так, на специальность "Технология производства изделий из полимерных композитов" в этом году выделено 22 бюджетных места. Срок обучения по очной форме – 2 года 10 месяцев.

Получив среднее профессиональное образование по этой специальности, можно продолжить обучение в университете по программе бакалавриата "Химическая технология". При этом сроки обучения сократятся.

У колледжа есть договорённости о трудоустройстве молодых специалистов на ООО "Барнаульский завод АТИ", ООО "Барнаул РТИ", ООО "Мартика", ООО "Трубопласт-А", ООО "Агроиндустрия".

Поступить на специальности университетского технологического колледжа можно на базе 11 классов. Документы принимают до 15 августа 2021 года включительно.

Заявления можно подавать как очно, так и дистанционно – на сайте приёмной комиссии АлтГТУ или через портал "Госуслуги" через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Также можно воспользоваться услугами "Почты России". Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями о согласии на зачисление. Телефон приёмной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29−07−29.