Работы по улучшению водоснабжения ведут в барнаульском посёлке Лесном

В посёлке Лесном ведутся работы по улучшению водоснабжения. На объекте 10 августа прошло выездное совещание, сообщили в пресс-службе мэрии.

В посёлке Лесном порядка 700 домовладений, в которых проживают около 2 тысяч человек.

"В качестве мер по нормализации водоснабжения в жилых домах водоканал в июне 2021 года выполнил работы по прокладке второго ввода водопровода от артезианского водозабора, расположенного по ул. Закатной, 28, до разводящих сетей посёлка. В целях приведения в соответствие качества воды по органолептическим и микробиологическим показателям требованиям нормативов проводятся систематические профилактические работы по промывке водонапорной башни, прокачке артезианских скважин и промывке разводящих сетей посёлков", – сказано в сообщении.

В рамках муниципального контракта подрядчик монтирует резервуары чистой воды по адресу п. Лесной, 11. На выполнение работ выделен 61 миллион рублей. Завершить их планируют за два года.

Для того чтобы питать эти резервуары, водоканал ведёт ремонт действующей скважины. Это позволит прекратить перебои с водоснабжением у жителей посёлка.