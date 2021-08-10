В СК прокомментировали информацию о найденных в Новоалтайске останках ребёнка

В СК по Алтайскому краю прокомментировали информацию о найденных в Новоалтайске останках, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад Ксюше Боковой. Ведомство организовало доследственную проверку.

"Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой, назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении.

Напомним, 9 августа в Новоалтайске в реке в районе 2-й Садовой улицы нашли останки ребёнка. Местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что тело скелетировано, вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи семь лет назад.

Останки нашли примерно в двух километрах вниз по реке от моста, где когда-то обнаружили вещи, принадлежавшие девочке. Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.