Как на самом деле выглядели знаменитые исторические личности

Фото: @ganbrood
Мы все знаем, как выглядят современные звёзды, но когда дело доходит до истории, это совсем другая тема. Большинство из них были изображены художниками, на которых повлияли тенденции и технологии того времени и их собственный уникальный стиль. Нередко человек выглядел совершенно по-разному в зависимости от художника. И мы задаёмся вопросом, так как же они выглядели на самом деле? Художник из Нидерландов Бас Утервейк увлекается тем, что с помощью искусственного интеллекта воссоздаёт портреты знаменитых исторических личностей.
Комментарии
Аполлон историческая личность? Да и Иисус с картины тоже не совсем историчен.
ПОхож ой пОхож, да не пОхож, а вылЯтой. Особенно Тутанхомон.
гостю 08:39
Читай "Анналы" Тацита и "Иудейские древности" Иосифа Флавия, двоечник!
красивые все! и даже Афродита, Аполлон, Иисус выглядят как настоящие.
ах, да... забыла, что по мнению Амик они и есть исторические личности))
Спросили раз художника:
– Кого труднее всего нарисовать?
Ответил художник:
– Петуха труднее всего нарисовать.
– А кого легче всего нарисовать?
– Легче всего рисовать бога или привидение, – ответил художник.
Удивились люди:
– Как же так, петуха нарисовать трудно, а бога или привидение – легко?!
Сказал художник:
– Потому что петуха люди постоянно видят. Стоит художнику нарисовать его без гребешка или без хвоста, с рогами или на трех ногах – и все скажут, что художник не умеет рисовать. Но бога или привидение никто не видел и не увидит. И потому рисовать их легко и просто. Никто не скажет, что художник нарисовал не так.
(с) мудрость китайцев древности.
Что-то Клеопатра страшная сильно.
Джульетта няшная
Джульетта няшная
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Да, не ожидал такого от Джульетты. Нос широковатый, как у колхозницы с Брянщины.