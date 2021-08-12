Как на самом деле выглядели знаменитые исторические личности

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Мы все знаем, как выглядят современные звёзды, но когда дело доходит до истории, это совсем другая тема. Большинство из них были изображены художниками, на которых повлияли тенденции и технологии того времени и их собственный уникальный стиль. Нередко человек выглядел совершенно по-разному в зависимости от художника. И мы задаёмся вопросом, так как же они выглядели на самом деле? Художник из Нидерландов Бас Утервейк увлекается тем, что с помощью искусственного интеллекта воссоздаёт портреты знаменитых исторических личностей.