Сергей Безруков раскритиковал Бузову за её актёрскую игру

Сергей Безруков раскритиковал спектакль "Чудесный грузин", участие в котором принимает Ольга Бузова. По его словам, увиденное могло бы разочаровать Константина Станиславского, сообщает РИА Новости.

"Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Я думаю, что он с отчаянием смотрит на происходящее в том театре [спектакль с участием Бузовой показывают во МХАТ] сейчас и с какой надеждой смотрит на нашу "Фабрику": хотя бы эти не подкачают, не подведут", – сказал Безруков.

Бузова ответила артисту на его критику. Она отметила, что Сергей раскритиковал её спектакль, но даже не смотрел его.

"Если бы он пришёл, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна", – сказала Ольга.

Напомним, что Бузова принимает участие в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТ. Актёры театра этим недовольны и требуют уволить её из труппы.