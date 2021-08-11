"Откуда столько жестокости?" В Новоалтайске женщина привязала щенка к забору и сбежала

В Новоалтайске женщина "намертво" привязала собаку к забору и сбежала. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Местную жительницу заметили в микрорайоне Белоярск около пяти часов утра. Женщина привязала собаку к забору колготками, сильно затянув их. Происходящее увидели жители ближайших домов. Когда люди стали кричать, женщина бросила пса и убежала.

"До каких пор люди будут издеваться над несчастными животными. Откуда столько жестокости?" – написала одна из подписчиц сообщества.

Люди отвязали собаку от забора. Теперь жизни и здоровью животного ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что житель барнаульского посёлка Южного насмерть забил палкой беременную кошку на глазах у детей.

Когда подоспели взрослые, кошка уже была мертва, а в животе у неё шевелились котята. На место вызвали полицейских.