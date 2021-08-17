Гениями не рождаются: чем занять творческого ребёнка после школы

В жизни каждого ребёнка должно быть место для внеклассных занятий. Это возможность не только раскрыть свои способности, но и отдохнуть, переключиться после школьных забот.

Конечно, главное – чтобы ребёнку его дополнительные занятия были интересны. Но часто дети сами не знают, чего им хочется, к чему лежит душа. Выход тут один – искать и пробовать. Для этого отлично подходят короткие курсы – не более нескольких месяцев, рассчитанные на знакомство с той или иной деятельностью.

Например, в студии рисования "ProИЗО" есть несколько вариантов, как для младших школьников, так и для старшеклассников. Так, курс "Первые шаги" для детей от 5 до 9 лет организован так, чтобы даже самым маленьким художникам было интересно знакомиться с живописью.

Ученики смогут освоить большое количество техник различными художественными материалами – сухой пастелью, восковыми мелками, углём, тушью, гелевой ручкой, цветными карандашами, простым карандашом, гуашью, акварелью, акрилом. Также дети поработают с пластилином и бумагой, что поможет им в развитии внимания, аккуратности и мелкой моторики.

Занятия проходят один раз в неделю – два урока по 35 минут. Курс можно оплачивать помесячно, поэтому вы не потеряете лишние деньги, если ребёнок вдруг захочет заняться чем-то другим. С 4 сентября 2021 года начинают работу четыре группы:

1 группа – суббота с 15:30 до 16:40;

2 группа – суббота с 17:00 до 18:10;

3 группа – воскресенье с 15:30 до 16:40;

4 группа – воскресенье с 17:00 до 18:10.

Курс "Юный художник" рассчитан на аудиторию постарше – от 8 до 16 лет. При этом прийти учиться также можно без подготовки, с нуля. Курс базируется на классической русской школе академического рисунка и живописи. Ученики будут осваивать техники акварельной, пастельной, гуашевой живописи в различных стилях.

Занятия помогут в развитии мышления и воображения, художественного вкуса и чувства прекрасного. Школьники научатся выражать свои эмоции через творчество, что поможет им в познании себя.

Занятия проходят два раза в неделю – три урока по 45 минут. Курс также можно оплачивать помесячно. С 4 сентября 2021 года начинают работу три группы:

1 группа – суббота, воскресенье с 10:00 до 12:15;

2 группа – суббота, воскресенье с 13:00 до 15:15;

3 группа – суббота, воскресенье с 16:00 до 18:15.

Для тех, кто кистям и краскам предпочитает объектив, в студии пройдёт курс "Юный фотограф". Он подойдёт детям от 14 до 17 лет. Курс разработан известным алтайским фотографом Тимуром Войтенко, руководителем первой авторской школы фотографии в Барнауле.

Методика обучения Войтенко основана на зарубежном опыте. Суть метода заключается в проведении большого количества практических занятий и совместном анализе выполненных фоторабот. Ученики смогут не только профессионально изучить фотодело в теории и на практике, но и узнать массу интересной информации о знаменитых фотографах, истории фотографии.

Будут две группы. Старт курса первой группы – 6 сентября 2021 года, окончание курса – 28 сентября 2021 года. Занятия планируют проводить в понедельник и вторник с 16:00 до 17:00. Старт второй группы – 9 сентября 2021 года, окончание – 1 октября 2021 года. Занятия – по четвергам и пятницам с 16:00 до 17:00.

Если вы тоже хотите попробовать себя в чём-то новом, то студия приглашает вас на курсы для взрослых: "Начинающий художник", "Академический рисунок. Основы", "Масляная живопись. Основы" и "Акварельная живопись. Основы". Все курсы подходят для начинающих – даже для тех, кто никогда не держал в руках кисти. Занятия также проходят два раза в неделю: по будням – в вечернее время, по выходным – в утренние часы.

Также можно брать индивидуальные занятия как для детей, так и для взрослых. Дата и время обговариваются заранее.

Студия рисования "ProИЗО"

Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, оф. 410 , 409, 405

Тел: +7 (3852) 595-464, +7 (923) 005-04-71

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