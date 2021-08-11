В Германии мужчину задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Подданного Великобритании в Германии задержали по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокуратуру ФРГ.

"По версии немецкой стороны, до задержания Дэвид С. работал в британском посольстве в Берлине. По крайней мере один раз он переправил полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы представителю российской спецслужбы. В обмен на информацию обвиняемый получил наличные деньги в неустановленном размере", — сказано в сообщении ведомства.

Предполагается, что задержанный сотрудничал с иностранной спецслужбой с ноября 2020 года. Задержали мужчину 10 августа.