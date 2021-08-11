Семье погибшего на руднике в Алтайском крае оказали материальную помощь

АО "Сибирь-Полиметаллы" оказало материальную помощь семье погибшего в Корбалихинском руднике 10 августа. Кроме того, компания поможет родственникам в организации похорон.

В своём Instagram организация выразила соболезнования близким проходчика. Они уточнили, что 29-летний мужчина получил травму во время подземных работ в шахте – на него обрушился закладочный массив с кровли выработки.

В компании также заверили, что окажут максимальное содействие в расследовании причин трагедии.

Также инцидентом заинтересовались и в прокуратуре. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в отношении АО "Сибирь-Полиметаллы" организована проверка исполнения законодательства об охране труда. В ходе неё прокуроры оценят соблюдение правил охраны труда на предприятии и при выявлении нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, что инцидент произошёл днем 10 августа в Змеиногорском районе Алтайского края. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека". Как отметили в АО "Сибирь-Полиметаллы", ещё трое рабочих не пострадали.