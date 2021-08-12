Ректор АлтГТУ проведёт онлайн-встречу с абитуриентами и студентами

Ректор АлтГТУ Андрей Марков приглашает абитуриентов и студентов принять участие в онлайн-встрече, которая пройдёт 13 августа 2021 года в 12:00. К разговору также присоединится ответственный секретарь приёмной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев.

Все присутствующие смогут задать вопросы о поступлении в университет и организации образовательного процесса в новом учебном году. Для подключения к эфиру необходимо перейти по ссылке. Эфир будет сохранён на YouTube-канале АлтГТУ.

Также свои вопросы поступающие могут задать по телефону приёмной комиссии: +7 (3852) 29-07-29, в группе АлтГТУ "ВКонтакте" или в онлайн-приёмной ректора.