Министр обороны России Сергей Шойгу перечислил символы России на всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов". В число людей, которых нельзя критиковать, глава ведомства включил и уроженца Алтайского края, известного писателя Роберта Рождественского.

"У каждой страны должны быть свои символы. У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин, Рождественский и Вознесенский. Но вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть. Уже и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего", – приводит слова Шойгу издание РБК.



Глава ведомства добавил, что никому нельзя позволять посягать на символы России.

"Мы не должны позволять делать это. Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь "вражина" из-за рубежа", – сказал Шойгу.

Отметим, что именно первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в марте 2020 года предложила дать Владимиру Путину возможность вновь избираться на пост главы государства после вступления в силу поправок к Конституции, запрещающих президенту находиться у власти более двух сроков. Путин поддержал предложение, однако уточнил, что изменение может быть принято только после всенародного голосования о поправках. В итоге инициативу приняли и теперь Путин может находиться у власти до 2036 года.