Барнаулец получил два года условно за оскорбление полицейского и удар ногой

Барнаульца признали виновным в применении насилия против полицейского. На законные требования правоохранителя мужчина сначала оскорбил его нецензурной бранью, а после ударил ногой.

"По данным следствия и суда, в марте 2021 года в органы полиции поступило сообщение о том, что осуждённый взял без разрешения денежные средства у своей матери в городе Барнауле. Для выяснения обстоятельств произошедшего и составления протокола об административном правонарушении полицейский предложил мужчине проследовать в служебный автомобиль. Осуждённый, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировал, а, напротив, продолжил свои противоправные действия и нанёс удар ногой представителю власти, причинив телесные повреждения", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В результате суд принял во внимание все доводы следствия и наказал барнаульца двумя годами условного срока с таким же испытательным сроком.