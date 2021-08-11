Депутат Госдумы подарил олимпийскому чемпиону миллион долларов

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов за победу на Играх в Токио. Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram-аккаунте.

"Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио", – сообщил он.

Спортсмен отметил, что без награды не остался и его тренер Шамиль Омаров. Он поблагодарил своего наставника за поддержку и пообещал удерживать планку, радуя болельщиков новыми победами.

7 августа 25-летний Садулаев завоевал золотую медаль в вольной борьбе в категории до 97 килограммов. В финальном поединке россиянин победил американца Кайла Снайдера со счётом 6:3.