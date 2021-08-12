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Список партий, участвующих в выборах в Госдуму, сократился до 14

, ИА "Амител"
Центризбирком подвёл промежуточные итоги кампании по регистрации
Фото: cikrf.ru

Фото: cikrf.ru

На выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 13 федеральных списков от политических партий, включающих 3516 кандидатов по партспискам и 1993 претендента по одномандатным округам. Всего в избирательной кампании будут участвовать 14 партий. Регистрация последнего политобъединения завершится в ближайшие дни. Все эти партии могли выдвигать кандидатов на думские выборы без сбора подписей. Единственная партия, не имеющая парламентской льготы – "Российский общенародный союз" (РОС) – накануне получила отказ в регистрации федерального списка из-за недостаточного количества сданных в комиссию автографов избирателей. Информация приводится на сайте ЦИК.

Помимо партийных представителей, в думских выборах участвуют самовыдвиженцы. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на сегодня двое из них успешно преодолели этап регистрации. Он завершится 15 августа. Теоретически представители РОС также ещё могут принять участие в думской кампании, но только как одномандатники. Всего партия выдвинула 28 человек по округам.

Кроме выборов в Госдуму, в единый день голосования, который растянется на три дня – с 17 по 19 сентября, ещё в девяти регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 39 субъектах (включая Алтайский край) – новых составов законодательных собраний. Самая большая конкуренция на губернаторских выборах – в Хабаровском крае и Ульяновской области: на должность претендуют по восемь человек, но пока прошли регистрацию два и четыре кандидата соответственно.

К слову, Элла Памфилова отметила низкий уровень отказов в регистрации на выборы депутатов региональных заксобраний. Из 12 субъектов, где этот этап уже завершён, в девяти к выборам допущены все партии. Больше всего в Чувашии – десять, причём большинство из них собирало подписи. В Алтайском крае на выборах в региональное Заксобрание в избирательных бюллетенях могут оказаться восемь партий.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

12.08.2021 08:34
- гость -

https://c.radikal.ru/c01/2108/a2/55d9a0f80def.jpg

12.08.2021 08:56
- гость -

Парад шутов и выборы без выбора

12.08.2021 09:08
гость

Список партий, участвующих в выборах в Госдуму, сократился до 14

От Навального есть партия? От Ходорковского? От Касьянова?

12.08.2021 09:12
гость

От Навального есть партия? От Ходорковского? От Касьянова?

От них Яблоко наверное. В Барнауле Рау от Яблока идет. Председатель ТСЖ "Октябрьское"

12.08.2021 09:17
- гость -

12.08.2021 09:12
гость
Вовика Рыжкова в этот раз не привезли. В прошлые выборы выяснилось, что "всеобщая любовь" к нему на его любимом Алтае существует только в воспалённых мозгах его и пары его корефанов.

12.08.2021 09:23
гость

12.08.2021 09:17
- гость -
Вовика Рыжкова в этот раз не привезли

В 90-е он был популярен. В 90-е многим нравилась свобода и дружба с цивилизованными странами. Не нравились бандиты, задержка зарплат и несуразная инфляция

12.08.2021 09:30
гость

"Российский общенародный союз" (РОС) – накануне получила отказ

Сергей Бабурин. Возрождение русского духа через конституционную реабилитацию православия

12.08.2021 09:31
- гость -

Вот я думаю что все вот эти партии созданы исключительно для того, что-бы размазать по себе все те голоса, что против единойроссии и в результате чтобы она победила.

12.08.2021 09:33
гость

Есть список. От Навального, Ходорковского и Касьянова скорее всего Яблоко. Еще есть Партия Роста, которая от среднего класса и бизнеса, ей тоже нужны хорошие отношения с США

12.08.2021 09:53
Гость

Где список - то?

12.08.2021 09:57
Р

РОС - традиционалисты, которые за семью и семейные ценности.
А в думе продвигают ювеналку, простите п....сов и секспросвет для детей.. Зачем им РОС? Они же будут против!!!

12.08.2021 09:58
гость

Есть сайт. Интересно, что за повышение пенсионного возраста голосовали только ЕР. И этого хватило. Надо бы это изменить

12.08.2021 09:59
гость

Где список - то?

Амик ссылку блокирует почему то. Но в поисковике найти легко

12.08.2021 09:59
гость

РОС - традиционалисты, которые за семью и семейные ценности.
А в думе продвигают ювеналку, простите п....сов и секспросвет для детей.. Зачем им РОС? Они же будут против!!!

Ну может и так

12.08.2021 10:10
гость

Среди них – Партия роста, "Родина", "Гражданская платформа", "Зелёная альтернатива", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Российская партия свободы и справедливости, "Зелёные", "Справедливая Россия – За правду", "Единая Россия", "Новые люди".

Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!

12.08.2021 10:40
гость


Как фальсифицируются в России выборы== это ролик ютуб=смотрите

12.08.2021 12:03
гость

"Яблоко" много народа выводили за Навального

12.08.2021 13:31
- гость -

За коммунистов России буду голосовать, жаль нет партии за новый социализм, у них программа живее выглядит

12.08.2021 13:42
- гость -

Партия За новый социализм Платошкина с КПРФ на выборы идет. Потому что самому Платошкину власть на выборы идти запретила. А коммунисты России у них голоса оттягивают специально

12.08.2021 14:27
гость

13-31
народ сможет руководить страной без партий-вы когда это поймёте,то поймёте и то,что эти выборы народу не нужны совсем.

12.08.2021 14:29
гость

13-31
нам нужны только Советы народных депутатов---партиям НЕТ!

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