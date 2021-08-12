Список партий, участвующих в выборах в Госдуму, сократился до 14

На выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 13 федеральных списков от политических партий, включающих 3516 кандидатов по партспискам и 1993 претендента по одномандатным округам. Всего в избирательной кампании будут участвовать 14 партий. Регистрация последнего политобъединения завершится в ближайшие дни. Все эти партии могли выдвигать кандидатов на думские выборы без сбора подписей. Единственная партия, не имеющая парламентской льготы – "Российский общенародный союз" (РОС) – накануне получила отказ в регистрации федерального списка из-за недостаточного количества сданных в комиссию автографов избирателей. Информация приводится на сайте ЦИК.

Помимо партийных представителей, в думских выборах участвуют самовыдвиженцы. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на сегодня двое из них успешно преодолели этап регистрации. Он завершится 15 августа. Теоретически представители РОС также ещё могут принять участие в думской кампании, но только как одномандатники. Всего партия выдвинула 28 человек по округам.

Кроме выборов в Госдуму, в единый день голосования, который растянется на три дня – с 17 по 19 сентября, ещё в девяти регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 39 субъектах (включая Алтайский край) – новых составов законодательных собраний. Самая большая конкуренция на губернаторских выборах – в Хабаровском крае и Ульяновской области: на должность претендуют по восемь человек, но пока прошли регистрацию два и четыре кандидата соответственно.

К слову, Элла Памфилова отметила низкий уровень отказов в регистрации на выборы депутатов региональных заксобраний. Из 12 субъектов, где этот этап уже завершён, в девяти к выборам допущены все партии. Больше всего в Чувашии – десять, причём большинство из них собирало подписи. В Алтайском крае на выборах в региональное Заксобрание в избирательных бюллетенях могут оказаться восемь партий.