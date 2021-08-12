Алтай встречает стрелка Сергея Каменского, взявшего на Олимпиаде две медали

Призёр Олимпийских игр в Токио бийчанин Сергей Каменский сегодня возвращается домой. В Барнаул самолёт прилетел рано утром 12 августа. В аэропорту собрались близкие и друзья спортсмена, а также журналисты и поклонники. В руках встречающие держали большой плакат "Сергей Каменский наш герой!" с портретом призёра. А когда стрелок вышел в зал, раздались аплодисменты.

Сам спортсмен улыбался и никому не отказывал в автографах. Он сказал, что очень счастлив. Сегодня Каменский встречается с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а потом собирается отправиться отдыхать с семьёй в Горный Алтай.

Напомним, бийчанин Сергей Каменский на Олимпиаде в Токио завоевал две медали – бронзу и серебро.

В паре с Юлией Каримовой Каменский занял третье место в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

А серебро он взял в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров.

Таким образом, в копилке нашего земляка уже три олимпийские медали: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский также выигрывал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров.