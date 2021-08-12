Алтай встречает стрелка Сергея Каменского, взявшего на Олимпиаде две медали

Призёр Олимпийских игр в Токио бийчанин Сергей Каменский сегодня возвращается домой. В Барнаул самолёт прилетел рано утром 12 августа. В аэропорту собрались близкие и друзья спортсмена, а также журналисты и поклонники. В руках встречающие держали большой плакат "Сергей Каменский наш герой!" с портретом призёра. А когда стрелок вышел в зал, раздались аплодисменты.
Сам спортсмен улыбался и никому не отказывал в автографах. Он сказал, что очень счастлив. Сегодня Каменский встречается с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а потом собирается отправиться отдыхать с семьёй в Горный Алтай.
Напомним, бийчанин Сергей Каменский на Олимпиаде в Токио завоевал две медали – бронзу и серебро.
В паре с Юлией Каримовой Каменский занял третье место в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
А серебро он взял в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров.
Таким образом, в копилке нашего земляка уже три олимпийские медали: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский также выигрывал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров.
Комментарии
"В аэропорту собрались близкие и друзья спортсмена, а также журналисты и поклонники". "И никому не отказывал в автографах" — Во время пандемии это ходьба по тонкому льду
Чуть-чуть "не подфартило" с золотом )
Своих спортсменов нужно растить, как Каменский, Шубенков, Нифонтов...
А не прикупать "сбитых лётчиков" (гребля)
"В первую очередь спортсмен намерен хорошо отдохнуть"------------Видать в перерывах между пальбой по мишеням подрабатывал, типа вагоны разгружал. НЕНУАЧО все ж какая иена.
08:17
Я смотрю ты прикуп знаешь. Сам тасовал что-ли?
Ну взял он медали, вам-то что от этого? Жизнь улучшилась, стул там или эрекция? А в Африке один негр с дерева упал и ничего не сломал.... Прикиньте как он обрадовался и его родственники.... Вот такого же плана новость.
Говорят этот негр отдохнет под деревом один день, потом встретится с местным вождём и полезет на гору, для отдыха от стресса
Молодец человек! Удачи Вам , Сергей!
Дальнейших успехов, Сергей!
Шуба съездил на родину мирового фашизма. А те сказали что не нужно ни чего оперировать
Нужно лучше тренироваться
Некоторые комментаторы не адекваты и злые.... Печально!
МОЛОДЕЦ СЕРГЕЙ!
ЕСТЬ ЦЕЛЬ - ЗОЛОТО ОИ.
И ОН ЕЁ ДОБЬЁТСЯ! ЧЕГО И ЖЕЛАЕМ.
Безусловно молодец. А вот всегда интересно, когда про стрелков и прочих спортсменов говорят "поклонники", что имеется в виду?
согласен, у спортсменов болельщики
Сергею успехов и дальнейших побед!
12.08.2021 10:15
Такие дела
Ну например у студентки в комнате на стене портрет спортсмена висит, и она ходит на все соревнования с этим спортсменом и каждый раз стремится сфотографироваться с ним
для Гость 08:43
В СССР и потом в России народ не мог гордиться уровнем жизни, поэтому, гордились "победами страны" - от победы в войне до "мы первые в космосе", "у нас золото на олимпиаде" и пр. Так уж повелось.
И вообще - государство не должно поддерживать большой спорт как у нас. Олимпиады это соревнования любителей, тех же студентов и тп. У нас же это чуть ли государственная служба, где есть такие монстры как госкомспорт, чего нет в большинстве стран. Не говоря уже о финансовом обеспечении победителей со стороны государства.