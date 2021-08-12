Вертолёт, на борту которого находились 16 человек, рухнул на Камчатке

Вертолёт Ми-8 с туристами упал на территории Камчатского края. Об этом сообщает РИА Новости.
"В 00:50 (мск) 12.08.2021 поступила информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется", – рассказали в региональном МВД.
По предварительным данным, выжили восемь человек.
Следователи возбудили уголовное дело.
Комментарии
Соболезнования.
Дня не проходит без ДТП или другого происшествия. Что то пошло не так в России.
12.08.2021 10:03
- гость -
"Что то пошло не так в России"
потому что Россией никто не занимается. Только деньги, деньги, деньги и понты!
А как половина погибла, а половина выжила? Погибшие смягчили удар выжившим?
Погибли те, кто остался в затонувшем вертолете.
Опять туман. Там есть какие-нибудь метеорологические службы или они просто для видимости?