Вертолёт, на борту которого находились 16 человек, рухнул на Камчатке

Вертолёт Ми-8 с туристами упал на территории Камчатского края. Об этом сообщает РИА Новости.

"В 00:50 (мск) 12.08.2021 поступила информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется", – рассказали в региональном МВД.

По предварительным данным, выжили восемь человек.

Следователи возбудили уголовное дело.