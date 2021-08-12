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Российским пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

, ИА "Амител"
Пока сделать это можно только через суд
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Негосударственные пенсионные фонды обяжут возвращать клиентам их накопления, если они были незаконно переведены в другую организацию. Об этом сообщают "Известия".

Сейчас это можно сделать только через суд, но отмечается, что суд может отказать истцу в возврате.

"Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счёте застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода", – сказано в пояснительной записке к документу, который рассмотрят в Госдуме.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.08.2021 09:11
- гость -

Не верю.

12.08.2021 09:29
- гость -

В смысле.зачем их ворачивать? НПФ не закрывались. А ПФР гарант сохранности средств в НПФ.

12.08.2021 10:13
Владимир

а когда господарь ВЕРНЁТ НАГРАБЛЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРИ ДЕНОМИНАЦИИ?

12.08.2021 10:15
Владимир

правильно ... РАЗГРАБЛЕНЫ РЕЖИМОМ!

12.08.2021 10:16
- гость -

12.08.2021 10:13
Владимир

Это должна КПСС ворачивать. Рубль начал резко падать с конца 80-х.

12.08.2021 10:18
Митенька ржевский

Прочитал заголовок и порадовался (преждевременно) за родной СберБак, дескать, у нетрадиционно ориентированных иногда просыпается совесть за грехи 90-х... но нет... Гриф-падальщик своего не упустит...

12.08.2021 11:16
- гость -

Ага, вернут...по губе.

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