Российским пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

Негосударственные пенсионные фонды обяжут возвращать клиентам их накопления, если они были незаконно переведены в другую организацию. Об этом сообщают "Известия".

Сейчас это можно сделать только через суд, но отмечается, что суд может отказать истцу в возврате.

"Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счёте застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода", – сказано в пояснительной записке к документу, который рассмотрят в Госдуме.