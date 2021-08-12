Российским пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

Негосударственные пенсионные фонды обяжут возвращать клиентам их накопления, если они были незаконно переведены в другую организацию. Об этом сообщают "Известия".
Сейчас это можно сделать только через суд, но отмечается, что суд может отказать истцу в возврате.
"Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счёте застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода", – сказано в пояснительной записке к документу, который рассмотрят в Госдуме.
Комментарии
Не верю.
В смысле.зачем их ворачивать? НПФ не закрывались. А ПФР гарант сохранности средств в НПФ.
а когда господарь ВЕРНЁТ НАГРАБЛЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРИ ДЕНОМИНАЦИИ?
правильно ... РАЗГРАБЛЕНЫ РЕЖИМОМ!
12.08.2021 10:13
Владимир
Это должна КПСС ворачивать. Рубль начал резко падать с конца 80-х.
Прочитал заголовок и порадовался (преждевременно) за родной СберБак, дескать, у нетрадиционно ориентированных иногда просыпается совесть за грехи 90-х... но нет... Гриф-падальщик своего не упустит...
Ага, вернут...по губе.