Две улицы в Барнауле перекроют для ремонта теплосетей

В Барнауле коммунальщики на три дня перекроют две улицы для ремонта теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
C 9 часов 13 августа до 6 часов 16 августа из-за ремонта теплосети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул. Профинтерна в районе дома № 30.
Вечером того же дня, в 21:00, перекроют движение по всей ширине чётной и нечётной проезжих частей ул. Попова в районе здания № 4а. Завершить работы на этом участке планируют также к 6 часам 16 августа.
На три дня изменится схема движения автобусных маршрутов. С временным расписанием можно ознакомиться на сайте городской администрации.
Комментарии
А Ядринцева когда откроют на перекрестке с Папанинцев кто знает?
До 30 сентября вроде перекрыто
Змейногорский в районе Надежды, когда полноценно откроют. Днём три калеки работают.
А на Профинтерна это точно ремонт, а не подключение?
12.08.2021 10:56
- гость -
Змейногорский в районе Надежды, когда полноценно откроют. Днём три калеки работают.
На святое покусились? ))))