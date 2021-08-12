Две улицы в Барнауле перекроют для ремонта теплосетей

В Барнауле коммунальщики на три дня перекроют две улицы для ремонта теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

C 9 часов 13 августа до 6 часов 16 августа из-за ремонта теплосети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул. Профинтерна в районе дома № 30.

Вечером того же дня, в 21:00, перекроют движение по всей ширине чётной и нечётной проезжих частей ул. Попова в районе здания № 4а. Завершить работы на этом участке планируют также к 6 часам 16 августа.

На три дня изменится схема движения автобусных маршрутов. С временным расписанием можно ознакомиться на сайте городской администрации.