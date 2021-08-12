Родителям на Алтае хотят разрешить водить детей на соревнования и к врачу в рабочее время

Родителям в Алтайском крае хотят разрешить уходить с работы, чтобы попасть на соревнования к ребёнку, сводить его к врачу или решить другой значимый вопрос. Список таких важных дел предстоит составить самим родителям – участникам пилотного проекта "Время – детям". Инициативу уже обсудили в региональном управлении по труду и занятости населения, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Проект предполагает, что за месяц мамы и папы получат до восьми часов на решение семейных задач. Но этот момент потребуется регламентировать работодателям в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему.

Отработать эти часы можно будет по гибкому графику или дистанционно. Такие возможности сегодня уже предусмотрены законодательством о труде.

Для руководителей, которые согласятся на введение особых режимов рабочего времени для семейных людей, это станет дополнительным бонусом на краевом конкурсе "Лучший социально ответственный работодатель года" и всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".