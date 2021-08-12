Родителям на Алтае хотят разрешить водить детей на соревнования и к врачу в рабочее время

Родителям в Алтайском крае хотят разрешить уходить с работы, чтобы попасть на соревнования к ребёнку, сводить его к врачу или решить другой значимый вопрос. Список таких важных дел предстоит составить самим родителям – участникам пилотного проекта "Время – детям". Инициативу уже обсудили в региональном управлении по труду и занятости населения, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Проект предполагает, что за месяц мамы и папы получат до восьми часов на решение семейных задач. Но этот момент потребуется регламентировать работодателям в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему.
Отработать эти часы можно будет по гибкому графику или дистанционно. Такие возможности сегодня уже предусмотрены законодательством о труде.
Для руководителей, которые согласятся на введение особых режимов рабочего времени для семейных людей, это станет дополнительным бонусом на краевом конкурсе "Лучший социально ответственный работодатель года" и всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".
Комментарии
И пенсионерам давайте дадим по восемь часов в месяц по врачам ходить. А заказчикам я потом буду рассказывать, что у меня дата выдачи проекта переносится потому, что у меня все сотрудники - в разрешенных отгулах.
Как раньше жили без всего этого?
Перед выборами сейчас вам и не того наобещают. Странно, что они сразу золотые горы не обещают. Неужели вы верите, что например, оперирует врач в операционной и говорит такой «Всё! Завтра доделаю. А сегодня у моего сына соревнования по боксу!»
Опять повезёт белым воротничкам, они и так в своих офисах целыми днями чай пьют. А другим - учителям, врачам, водителям, продавцам....ничего.
без всяких проблем и так вожу и в поликлиники и на кружки и если еще куда то надо
Все эти инициативы за чей счет? За счет предприятия. Если надо кому-то куда-то по каким-ли личным вопросам, пусть идут за свой счет и ни каких проблем. Предприятие покупает труд человека, платит ему ЗП, это обычные товарно-денежные отношения. А так получается - товар с обременением и брачком))) Надо уходить от прекрасного (без сарказма) прошлого, когда не первом месте были интересы человека труда, сейчас "человек" - товар и "продаться" он должен подороже в его-же интересах.
А работу работать кто будет? Пусть пишут заявление за свой счет. И по поводу выплат типа "соберем ребенка в школу". Подобные выплаты можно делать только в виде налогового вычета официально работающим и уплачивающим налоги.
А одиноким опять за них пахать? При совдепии натерпелись - семейных ни в командировки не посылали, ни в выходные работать. А детей некоторые вырастили бандитами да ворами.
а тут все работодатели отписались или еще кто-то не успел? Идите лучше занимайтесь своими предприятиями, а то кто-то на вас с утра до вечера пахать должен, а вы сидите комменты строчите.
кто-то на вас с утра до вечера пахать должен
Упахался
Мда, комментарии шедевральны.... А потом мы удивляемся, что у нас население уменьшается, что у нас дети циничные и злые. Дети учатся только на примере и никак иначе. И вот он - пример - здесь в комментах. Такая злость, такая ненависть.Если вы относитель с людям как к товару - к вам тоже начинают относиться как к кубышке или товару. Вы же самостоятельно выбрасываете из жизни заботу, доброту, внимание. Господи, речь всего лишь "за месяц мамы и папы получат до восьми часов на решение семейных задач". Это так много? Не факт, что все бы кинулись этим пользоваться. Господа комментаторы, а вы видели глаза ребенка в детском саду на концерте, когда к другим пришли, а к нему никто? Вы эти слезы, которые ребенок пытается сдержать, участвуя в танцах, сценках и ища в стороне родителей своего - видели? А если у ребенка заболевание, которое требует визита к врачу - исходя из вашей точки зрения, пусть болеет? Пока мы не вспомним слова "чужих детей не бывает" - так и будем оскотиниваться.
Как удобно обсуждать проекты, которые не затрагивают госбюджет....ведь можно такого напридумывать и пусть платят частники, да господа?
Откуда ж вастуда понабирали таких вумных блин, как уток.
да прочитайте вы эту новость хотя бы до середины:
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Проект предполагает, что за месяц мамы и папы получат до восьми часов на решение семейных задач. Но этот момент потребуется регламентировать работодателям в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему.
Отработать эти часы можно будет по гибкому графику или дистанционно. Такие возможности сегодня уже предусмотрены законодательством о труде.
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