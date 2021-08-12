Православный активист дал пощёчину Александру Невзорову

Православный активист ударил журналиста Александра Невзорова во время автограф-сессии. Видеозапись инцидента Невзоров опубликовал в Telegram.

Мужчина подошёл к телеведущему, дал ему пощёчину и потребовал прекратить "веру православную оскорблять".

В Росгвардии отметили, что задерживать участника инцидента не стали. Позднее в социальных сетях появилось видео, где Невзоров говорит правоохранителям о том, что случившееся – "дело житейское", а претензий к активисту он не имеет.

"Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никакие заявления на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил", – сказал Невзоров в беседе с журналистами канала "360".