Православный активист дал пощёчину Александру Невзорову

Православный активист ударил журналиста Александра Невзорова во время автограф-сессии. Видеозапись инцидента Невзоров опубликовал в Telegram.
Мужчина подошёл к телеведущему, дал ему пощёчину и потребовал прекратить "веру православную оскорблять".
В Росгвардии отметили, что задерживать участника инцидента не стали. Позднее в социальных сетях появилось видео, где Невзоров говорит правоохранителям о том, что случившееся – "дело житейское", а претензий к активисту он не имеет.
"Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никакие заявления на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил", – сказал Невзоров в беседе с журналистами канала "360".
Комментарии
Странно. Очень по-христиански поступил. Как Иисус говорил... Неплохо бы этим всем религиозным активистам брать пример, а не бежать кляузничать на притеснение и оскорбление... до семижды семи раз
Сильный поступок… мужской. Невзоров их переиграл.
Молодец атеист Глебыч, не поддался на провокацию, проваславнутого дурочка.
Какие ещё у кого вопросы есть?
Это какой угодно активист, только не православный) я бы на месте Невзорова другую щеку подставила, может дошло бы чего до т.н. православного)
Невзорова теперь можно записывать в Макроны.
видео, где Невзоров говорит правоохранителям о том, что случившееся – "дело житейское", а претензий к активисту он не имеет
Православный хотел стать мучеником, которого правоохранители прессуют, а его прессовать не стали
"Оружия у него не заметил"
Пулемёт то я и не заметил.
Дешёвая постановка полудурка нивзорова.
12.08.2021 12:36
- гость - дешёвый каммент дешёвки по жизни
Эта религия опасная штука. Вербуют себе дурачков, а дурак в руках попов грозная вещь.
12.08.2021 13:25
Fkt
Боишься верующих бабушек? Бойся.
Ортодокс чёрч бьёт тревогу- стремительно сокращается размер целевой аудитории...да ещё и государство напакостило, подняв пенсионный возраст... привыкшие хорошо кушать и запивать это дело Кагором 32 не понмают, как молодёжь можно загнать в их капища. Оно и не мудрено- мозг заплыл жиром от десятилетий безбедного окучивания стариков... Капища росли, как поганки на куче навоза, но настали тяжкие времена...
12.08.2021 14:19
Митенька ржевский
Это о чем? Зайдите в церковь, там и молодежи не мало бывает.