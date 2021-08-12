Медсестру-антипрививочницу заподозрили в подмене вакцины от коронавируса физраствором

Медсестру-антипрививочницу из Красного Креста в Германии заподозрили в подмене вакцин от COVID-19 физраствором, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Тысячи вакцинированных уже попросили поставить прививку ещё раз. Среди них много людей пожилого возраста.

Инцидент произошёл в округе Фрисландия в Нижней Саксонии. Полицейские провели расследование и на основании показаний свидетелей предположили, что есть "разумное подозрение на опасность". В марте и апреле женщина могла вводить безвредный физраствор вместо прививки. Предполагается, что она делала это не менее шести раз.

Местные власти считают, что медсестра могла заменять препарат и в других случаях. Если это так, то прививку физраствора сделали 8557 людям.

По словам следователей, подозреваемая многократно высказывалась в социальных сетях против вакцинации.