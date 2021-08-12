Медсестру-антипрививочницу заподозрили в подмене вакцины от коронавируса физраствором

Медсестру-антипрививочницу из Красного Креста в Германии заподозрили в подмене вакцин от COVID-19 физраствором, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Тысячи вакцинированных уже попросили поставить прививку ещё раз. Среди них много людей пожилого возраста.
Инцидент произошёл в округе Фрисландия в Нижней Саксонии. Полицейские провели расследование и на основании показаний свидетелей предположили, что есть "разумное подозрение на опасность". В марте и апреле женщина могла вводить безвредный физраствор вместо прививки. Предполагается, что она делала это не менее шести раз.
Местные власти считают, что медсестра могла заменять препарат и в других случаях. Если это так, то прививку физраствора сделали 8557 людям.
По словам следователей, подозреваемая многократно высказывалась в социальных сетях против вакцинации.
Комментарии
Лучшая немецкая медицина.
Медсестру-антипрививочницу из Красного Креста в Германии
Немецкая вакцина тоже вредная? А как они там 60 % привили? Насильно?
Народная героиня. После о ней легенды слагать станут.
Не дай бол,нашему штатному антипрививочнику оказаться "медсестрой". Он тоже хочет,чтобы побольше народа умерло без вакцинации.
О ней легенды будут слагать оставшиеся 40 %. Хотя в Германии привить могут и все 90
Понятно же: Меркель виновата!
И Пол-страны затопило - тоже она.
Вместо отставки - на нары
а я то думал, что новость про тех двоих из 14 поликлиники.
Торговали сертификатами, а кололи физраствор.
А это другое
Когда лучшие люди и лучшие качества человека оказываются неправы
Попалась бы мне такая мед.сестра. Уж лучше физ.раствор, чем протолкиваемая почвоведом Гинсбургом ерунда.
100% ведь у них там камеры во всех медкабинетах, как только она смогла подменить шило на мыло-то....
Ну ничего, у них там законность, адвокаты быстро докажут, что мыло это шило, наверное....
Она - мой герой!
У немцев Байонтек эту ерунду проталкивает. Уже 60 % немцев протолкнул. Немцы более проталкиваемые, чем барнаульцы
Ну ничего, у них там законность, адвокаты быстро докажут
Что это шмурдяк