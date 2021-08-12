Инфекционист предупредил о росте заболеваемости коронавирусом в сентябре

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в сентября произойдёт рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине – конце сентября будет подъём заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу. Те, кто не имеет иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать", – сказал Тимаков.

По мнению специалиста, подъём заболеваемости коронавирусом в стране всё ещё возможен из-за того, что у населения не сформировалась иммунная прослойка.

Ранее сообщалось, что в краевом онкодиспансере "Надежда" закрыли торакальное отделение № 1 из-за заражения одного из пациентов коронавирусом. Госпитализация в это отделение временно приостановлена.