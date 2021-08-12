Более пяти миллионов рублей потратят на ремонт дороги в Научном Городке

Улицу Гвардейскую отремонтируют в Научном Городке за 5,4 миллиона рублей. Подрядчики уже приступили к работам и должны завершить их в сентябре, сообщает пресс-служба администрации города Барнаула.

Новое асфальтобетонное покрытие на отрезке от улицы Пшеничной до Весенней уложат в рамках конкурса проектов поддержки местных инициатив в Алтайском крае. Стоимость проекта составила более 1,6 миллиона рублей. Из них 300 тысяч рублей внесли жители, ещё 50 тысяч пожертвовали спонсоры, оставшаяся часть – вклад краевого и городского бюджетов.

Чтобы завершить ремонт на всей улице, ещё 3,8 миллиона рублей направят из бюджета Барнаула.

Глава Научногородокской администрации Елена Широких напомнила, что Ленинский район ежегодно принимает участие в краевом конкурсе проектов поддержки местных инициатив. Благодаря этому за четыре года в пригороде удалось обустроить три спортивные и две детские площадки, отремонтировать две дороги и две линии наружного освещения и две дороги. В этом году также появятся детская спортивная площадка в селе Гоньба и линия наружного освещения в посёлке Казенная Заимка.

А в следующем году жители благодаря конкурсу хотят построить тротуар на главной улице посёлка – от Гоньбинского тракта до дома № 17.