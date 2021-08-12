Россияне уверены в том, что за ними следят через гаджеты

77% россиян уверены в том, что за ними ведётся слежка через гаджеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании ESET.
Меньше всего опасений по поводу слежки возникает у молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет. 35% опрошенных считают, что это проявление паранойи. Респондентов в возрасте от 35 лет слежка волнует гораздо больше.
В то же время 39,5% участников опроса считают, что отслеживается история поиска на всех устройствах, 25,5% заявили, что передаются все действия, которые производятся на устройстве, а 14,1% полагают, что за ними ведётся слежка с помощью микрофона и камеры гаджета.
29,9% уверены в том, что для слежки используется весь функционал их смартфонов.
Комментарии
молодежь лукавит
100% следят, можете не сомневаться. И разговоры и переписка и история запросов - всё хранится. На всех есть папочка
На всех есть папочка
А когда деньги с карты воруют, найти не могут, на воров папочек не заводят
77% россиян уверены в том, что за ними ведётся слежка через гаджеты
Это честные россияне. Остальные 23 % уходят от слежки, потому что им надо дела мутить