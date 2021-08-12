Путин наградил спортсмена с Алтая медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Среди них – выступающий за Алтайский край Сергей Каменский, который выиграл на Играх бронзу и серебро. Каменскому присвоена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Кроме того, орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.

Орден Почёта присвоен гимнасту Денису Аблязину, фехтовальщице Инне Дериглазовой, борцу Абдулрашиду Садулаеву, а также синхронисткам Марии Шурочкиной, Владе Чигиревой и Светлане Колесниченко.

Орденов Дружбы удостоены 26 российских олимпийцев, завоевавших золотые медали, а также гимнастка Дина Аверина.

Отметим, что Сергей Каменский утром 12 августа прилетел в Барнаул из Москвы. Репортаж о том, как встречали земляка, читайте на нашем сайте.