Сергей Миронов удивился большому количеству торговых центров в Барнауле

Лидер "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов пришёл в гости к Евгении Даровской в "Переговорку" и рассказал о своих впечатлениях от Барнаула. Политик посетил столицу края в рамках рабочего визита впервые за пять лет. По словам Миронова, в Барнауле очень красиво, но огромное количество торговых центров.

"Удивило, что стало намного больше торговых центров. Сложно оценить город, потому что видел его только на участке от аэропорта до гостиницы, но всё чистенько, аккуратненько. Стоят цветочки, газоны подстрижены. Всегда смотрю внимательно во всех городах, как выглядит территория рядом с бордюрами. В Барнауле я увидел чистоту", – сказал во время интервью Сергей Миронов.

Отметим, что Барнаул традиционно входит в число городов с наибольшим количеством торговых площадей на одного человека. По этому показателю столица Алтайского края опережает даже Москву и Санкт-Петербург.

Также в выпуске "Переговорки" лидер партии "Справедливой России – За Правду" рассказал, почему в Алтайском крае так много бедных, как с этим бороться и какие проблемы в регионе он намерен помочь решить.

Полный выпуск с Сергеем Мироновым смотрите по ссылке.