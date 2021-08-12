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Сергей Миронов удивился большому количеству торговых центров в Барнауле

, ИА "Амител"
Зато лидер эсеров оценил чистоту на тротуарах в городе

Лидер "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов пришёл в гости к Евгении Даровской в "Переговорку" и рассказал о своих впечатлениях от Барнаула. Политик посетил столицу края в рамках рабочего визита впервые за пять лет. По словам Миронова, в Барнауле очень красиво, но огромное количество торговых центров.

"Удивило, что стало намного больше торговых центров. Сложно оценить город, потому что видел его только на участке от аэропорта до гостиницы, но всё чистенько, аккуратненько. Стоят цветочки, газоны подстрижены. Всегда смотрю внимательно во всех городах, как выглядит территория рядом с бордюрами. В Барнауле я увидел чистоту", – сказал во время интервью Сергей Миронов.

Отметим, что Барнаул традиционно входит в число городов с наибольшим количеством торговых площадей на одного человека. По этому показателю столица Алтайского края опережает даже Москву и Санкт-Петербург.

Также в выпуске "Переговорки" лидер партии "Справедливой России – За Правду" рассказал, почему в Алтайском крае так много бедных, как с этим бороться и какие проблемы в регионе он намерен помочь решить.

Полный выпуск с Сергеем Мироновым смотрите по ссылке.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.08.2021 15:42
- гость -

И нас удивляет такое количество ТЦ ))

12.08.2021 15:45
гость

вы уже с ним задолбали, все понимают что они заодно с едром, поддерживают путина и нашего рыжего их задача оттянуть голоса у кпрф

12.08.2021 15:55
- гость -

Чистенько - потому что ливни сплошняком идут.

12.08.2021 16:16
- гость -

Ну все, из уст кандидатов "полились помои" на конкурентов и "повалилась лапша" на уши избирателей! Перед выборами обещают работать для избирателей, а после выборов - только для себя любимых!

12.08.2021 16:31
- гость -

За 1 место по площадям ТЦ на душу населения это огромное спасибо вашему коллеге Александру Богданычу, и за одно когда обратно поедете передайте ему памятник бийского скульптора.

12.08.2021 16:34
гость

нет партиям---подачки народу не нужны-народ без партий может жить.

12.08.2021 16:57
гость

большому количеству торговых центров в Барнауле

Потому что в Барнауле крутятся большие деньги

12.08.2021 16:59
Вогнутый Дядька

люди бедные, не чем мусорить

12.08.2021 17:01
гость

люди бедные, поэтому торговых центров много

12.08.2021 17:24
- гость -

этот дед пособник режима

12.08.2021 17:36
-гость

Скоро и на месте моторного ТЦ забабахают

12.08.2021 17:43
Александр

12.08.2021 15:45
гость

Полностью согласен

12.08.2021 17:46
- гость -

Хорошо помню как Миронов снялся с Президентских выборов и призвал голосовать за Путина.

12.08.2021 17:51
- гость -

Играет роль доброго следователя. У доброго и злого следователя цель одна: поскорей Вас посадить.

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