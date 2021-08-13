Не шумят и экономят энергию: какой кондиционер выбрать и где его купить

При выборе кондиционера, как и другой бытовой техники, возникает вопрос – какой бренд лучше, надёжнее и качественнее? Какому производителю можно доверять? Разберемся вместе с экспертами компании "Глобалтек", которая специализируется на климатической технике. Они сделали свою подборку топовых брендов настенных сплит-систем.

Mitsubishi Electric

Знаменитая японская марка выпускает на рынок и кондиционеры Mitsubishi Electric, впечатляющие производительностью и длительным сроком службы. Они очень популярны благодаря надёжности, бесшумности и "трудолюбию". Такое устройство, при правильной эксплуатации, будет долгие годы создавать комфортный микроклимат в квартире. А ещё он выглядит действительно стильно.

Mitsubishi Heavy

Кондиционеры Mitsubishi Heavy – это оптимальное решение для контроля и управления микроклиматом как в квартире, так и промышленном здании. У изделия есть специальные фильтры с энзимами запатентованных компанией. Также стоит отметить автоматизированную систему самоочистки для предотвращения образования плесени и болезнетворных бактерий.

IGC

Кондиционеры IGC появились благодаря передовым технологиям и современным разработкам ведущих специалистов в климатической области. Некоторые из них позволяют экономить до 50% электроэнергии по сравнению с традиционными моделями постоянной производительности. Выпускаемый ассортимент рассчитан на создание комфортного микроклимата дома, в офисе, в заводском цеху.

Gree

Кондиционеры Gree широко представлены устройствами для установки в квартирах, домах, офисах, производственных зданиях. Техника заслужила мировое признание благодаря высокому качеству, энергоэффективности и широкому набору технических характеристик для создания максимально комфортных условий.

Важным преимуществом также является полное соответствие цены и качества.

Haier

Крупный производитель бытовой техники и электроники – компания Haier – выпускает кондиционеры для дома и офиса. Продукция этой фирмы имеет ряд важных особенностей и преимуществ: низкое энергопотребление, встроенный ионизатор воздуха и бесшумная работа даже при пиковых нагрузках. Также в этом устройстве можно настраивать режим сна.

Компания "Глобалтек" сотрудничает со всеми этими брендами. Огромный модельный ряд каждого производителя позволит вам найти кондиционер, соответствующий всем вашим запросам. Специалисты "Глобалтек" выслушают ваши пожелания, проконсультируют по моделям и их стоимости, расскажут обо всех нюансах и помогут определиться с выбором.

Компания "Глобалтек"

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 3, ТЦ "7 континент"

Тел: 600-670, +7-913-210-06-70

Сайт