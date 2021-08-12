Новый рекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 установили в России

В России зарегистрирован новый рекорд по числу умерших пациентов с коронавирусом за сутки – 808 человек. Общее число летальных исходов за время пандемии достигло 168 049 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтвердили 21 932 новых случая заражения инфекцией. Общее число заболевших достигло 6 534 791 человека. Лидерство по суточному приросту заняла Москва (+2294), второе место – Санкт-Петербург (+1801), третье – Московская область (+1143). Алтайский край с 275 новыми случаями заражения находится на 24-й строчке в общей статистике.

Из больниц выписали 20 195 человек, всего в стране число выздоровевших пациентов составляет 5 828 972.