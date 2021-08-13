Роботы и 3D-принтеры: в алтайском педуниверситете создадут инновационный технопарк

Технопарк универсальных педагогических компетенций появится в АлтГПУ к концу 2021 года. Это будет современное образовательное лабораторное пространство для проектирования и совместной деятельности студентов.

В Лабораториях установят высокотехнологичное оборудование. Это мехатроника и робототехника, модели виртуальной реальности, физико-химическое и биологическое оборудование, 3D-принтеры и другое. Благодаря этому выпускники будут вовлечены в исследовательскую работу по инновационным направлениям, а также смогут получить опыт в междисциплинарном и метапредметном конструировании.

Кроме того, место станет центром научно-методического сопровождения педагогических работников края и будет способствовать повышению интереса школьников к профессиям будущего.

Создание технопарка стало возможным после того, как Владимир Путин предложил направить дополнительные средства на оснащение российских педагогических вузов. Технопарки универсальных педагогических компетенций будут организованы во всех 33 педагогических вузах страны, но педуниверситет вошёл в десятку "первопроходцев" и организует новое образовательное пространство уже в декабре 2021 года.

На реализацию выделено 155 миллионов рублей. Работы по созданию технопарка в АлтГПУ уже начались: готовятся помещения, создаётся дизайн-проект, ведётся закупка оборудования. В рамках проекта в вузе также будут созданы дополнительные классы психолого-педагогической направленности для ранней профориентации, занятия в которых будут вести преподаватели АлтГПУ. Сейчас в педуниверситете работает пять педклассов, в 2022 году их число возрастёт до 19.

Кроме того, в рамках проекта на базе АлтГПУ будет открыта площадка общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" и налажено взаимодействие с сетью мультимедийных исторических парков "Россия – моя история".