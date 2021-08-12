Алтайские единороссы заключили соглашение с ОПАК накануне выборов

12 августа реготделение "Единой России" и Общественная палата Алтайского края подписали соглашение о взаимодействии. Документ завизировали председатель ОПАК Юрий Шамков и секретарь реготделения ЕР Александр Романенко. Как сообщает пресс-служба партии, в документе определены условия сотрудничества и взаимодействия при наблюдении за проведением голосования на выборах в сентябре.

Юрий Шамков подчеркнул, что Общественная палата открыта для сотрудничества со всеми общественными объединениями и аналогичные соглашения уже заключены с другими региональными отделениями политических партий. "Общественная палата сегодня наделена полномочиями общественного наблюдения за выборами. Сегодня порядка четырёх тысяч наблюдателей проходят обучение. Мы надеемся, что сегодняшнее соглашение будет ещё одним, дополнительным кирпичиком в фундаменте прозрачности и легитимности выборов, которые пройдут в крае 19 сентября, – сообщил Шамков.

В свою очередь, Александр Романенко напомнил, что "Единая Россия" всегда была сторонником соблюдения основных принципов избирательного права – конкурентности, легитимности и открытости. "Мы благодарны Общественной палате за заключение соглашения с региональным отделением партии, в рамках которого мы берём на себя взаимные обязательства по созданию условий работы наших наблюдателей и проведение совместных консультаций", – сказал он.