Названа причина распада группы "Тату"

Группа "Тату" распалась из-за внутренних конфликтов между продюсерами и музыкантами, которые работали с певицами Юлией Волковой и Леной Катиной. Об этом заявила телеведущая Ася Калясина в интервью для спецпроекта "Ленты.ру" о русской поп-музыке 2000-х.
"Она (группа, – прим. ред.) существовала только благодаря людям вокруг неё. Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать, потому что как творческие единицы из себя ничего не представляли", – рассказала Калясина, которая тогда работала в звукозаписывающей компании Universal.
Телеведущая подчеркнула, что сами Волкова и Катина сильно уставали от гастролей.
"Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли", – отметила она.
Комментарии
Ну не знаю... Не велика потеря. Хоть бы вообще не создавалась эта группа.
это была музыкальная группа, за которую стыдно
хотя на Западе она хорошо шла наверное, как группа Комбинация и т.д. - ориентирована на них
20 лет ни спал, ни ел, всё мучался - почему распалась недомузыкальная псевдолгбтшная группа, которой сделали популярность с одной целью - прививать российским малолеткам чуждые русскому народу "ценности".