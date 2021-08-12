Названа причина распада группы "Тату"

Группа "Тату" распалась из-за внутренних конфликтов между продюсерами и музыкантами, которые работали с певицами Юлией Волковой и Леной Катиной. Об этом заявила телеведущая Ася Калясина в интервью для спецпроекта "Ленты.ру" о русской поп-музыке 2000-х.

"Она (группа, – прим. ред.) существовала только благодаря людям вокруг неё. Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать, потому что как творческие единицы из себя ничего не представляли", – рассказала Калясина, которая тогда работала в звукозаписывающей компании Universal.

Телеведущая подчеркнула, что сами Волкова и Катина сильно уставали от гастролей.

"Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли", – отметила она.