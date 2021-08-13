Барнаульский бизнесмен построит теннисный корт, чтобы забрать землю у "Барнаулкапстроя"

В квартале рядом с ТРЦ "Арена" в Барнауле планируют построить закрытый летний теннисный корт. Только очень низкий – высотой с обычный офис. Эскизы объекта 11 августа обсуждали на градостроительном совете. Эксперты сочли проект сырым и "раскусили" планы инвестора: предприниматель торопится построить здание и сдать его в эксплуатацию, чтобы перевести земельный участок из аренды в свою собственность. Сейчас территория принадлежит "Барнаулкапстрою", который балансирует на грани банкротства. Если компанию всё же признают финансово несостоятельной, земли пойдут с молотка и бизнесмен потеряет недвижимость.

Странный спортивный объект

Строительство теннисного корта запланировано на улице Геодезической, 113 (в квартале 2043, ограниченном улицами Геодезическая, Багряная, Солнечная Поляна и Жасминная). Инвестором выступает компания "Перспектива". Как отмечают архитекторы (проектное бюро "Технология") здание площадью 2 тыс. квадратных метров будет зеркальным отражением административного строения на ул. Геодезической, 111, проект которого уже получил одобрение на градостроительном совете.

"Здание одноэтажное, оно не спорит со сложившейся окружающей застройкой, аналогично объекту № 111. Цветовое решение – в белом и бежевом тонах. Оба объекта разработаны в единой стилистике, симметрично зеркальные. Проект № 113 имеет круговой проезд, в "углу" земельного участка расположена хозяйственная постройка. Внутри – два теннисных корта для летнего использования, здание не отапливаемое. На площадке 36 машино-мест", – отметил автор проекта.

Использовать теннисный корт, по задумке разработчиков, будут лишь пять месяцев в году. Однако такое решение не совсем рационально, считает депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко, а потому вызывает сомнения: "Разве экономически возможно такое здание использовать только в летний период? Теннисные корты всегда круглогодичные".

Удивление вызвали и размеры запроектированного центра. По словам руководителя "Мастерской Золотова" Владимира Золотова, здание для занятий теннисом должно быть почти в три раза выше, чем предлагают проектировщики.

"Большой теннис требует минимальной высоты до несущих конструкций 9,5 метра. У вас – 3,5 метра. Даже настольный теннис требует высоты 5 метров. Только этот вопрос ставит на объекте крест. Это не спортивное сооружение, летнее, зимнее – не важно. Я плохо представляю, каким спортом там можно заниматься при потолках с высотой кабинета", – отметил эксперт.

Ясность внёс начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв. Он пояснил, что назначение территории в будущем, скорее всего, изменят и никакого спортивного объекта там не будет. А сейчас компании нужно застолбить территорию, чтобы получить возможность оформить её в собственность ("Перспектива" арендует земельный участок у "Барнаулкапстроя", а для регистрации права собственности необходимо построить и ввести объект в эксплуатацию, – прим. ред.).

"Наверное, для минимизации затрат подготовлено соответствующее проектное решение. Мы будем ждать другие проектные решения после переосмысления функционального назначения этих территорий. Период аренды земельного участка ограничен", – объяснил Воробьёв.

"Строительный" чиновник предложил членам градсовета принять проект, который затем, вероятно, будет изменён. Однако эксперты с этим не согласились.

"Я считаю, что нельзя отдавать на откуп разработчикам. Нам не представили достойный объект, который может сформировать общественную зону. Для чего просто так напрягать руководителей комитета, чтобы они в частном порядке согласовывали? Зачем тогда градсовет? Надо отправить на полную переработку с уточнением всех позиций", – отметил архитектор Сергей Боженко.

Авторам рекомендовали доработать проект и после этого повторно представить его на градсовете.

Бизнесмены по "несчастью"

Проблема застройщика "Барнаулкапстрой", который ещё весной 2021 года мэрия намеревалась признать банкротом, коснулась не только дольщиков, но и предпринимателей, работавших с фирмой.

В апреле на градсовете презентовали проект коворкинг-центра на ул. 280-летия Барнаула, 20. Инвестор, который планирует его построить, также арендует землю у "Барнаулкапстроя".

Предприниматель заявил, что вообще намерен возвести четырёхэтажное здание, но теперь он сначала построит одноэтажный объект, сдаст его в эксплуатацию и заберёт землю у "Барнаулкапстроя". Только после этого предприниматель готов приступить к возведению остальных трёх этажей.

Бизнесмен опасается: если "Барнаулкапстрой" признают банкротом, земельный участок и коворкинг-центр могут выставить на торги. Поэтапное строительство минимизирует потенциальные финансовые потери инвестора.

"Когда ситуация с "Барнаулкапстроем" обострилась, мы отдали документы на участок юристам. Нам объяснили, что будет, если мы войдём в "глубокую" стройку. Цена строительства четырёхэтажного объекта – около 80 млн рублей. И если сейчас получаем разрешение на возведение такого здания, то должны освоить почти всю сумму: нужно закупать материалы под этот объём. А если что-то произойдёт? Поэтому мы просим одобрить нам строительство одноэтажного здания, а уже в перспективе – четырёхэтажного. Нам неинтересно строить один этаж. Но риски к нулю не сведены", – объяснил на апрельском градсовете представитель инвестора и руководитель агентства недвижимости "Миэль" Вадим Руссков.

Несмотря на то, что "Барнаулкапстрой" банкротом всё же не признали, компания пока находится в сложной ситуации. Девелопер ещё в 2020 году распродал все перспективные участки для новых проектов, заморозил строительство ЖК "Клевер-Парк" и с трудом завершает работы в ЖК "Парковый", дольщики которого даже выходили на пикет.