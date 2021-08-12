Учёные: COVID-19 передаётся во время разговора

Вирус COVID-19 передаётся от человека к человеку не только во время кашля и чихания, но и во время разговора, и даже когда больной человек просто дышит с вами рядом. К такому выводу пришли учёные Национального университета Сингапура, проведя свои исследования, сообщает ТАСС.

Они отметили, что во время дыхания и разговора образуются частицы. Их размер не превышает пяти микрометров, но, несмотря, казалось бы их ничтожность, в них вирусных элементов содержится больше, нежели в крупных частицах.

"Во время экспериментов ряд пациентов выделяли больше всего опасных частиц именно во время разговора", – об этом заявила профессор Кристин Колэман.

Учёные убеждены, что из-за такого высокого риска заражения масочный режим необходимо соблюдать даже на улице.