Глава алтайского Минспорта пообещал улучшить условия для тренировок стрелков в Бийске

Двукратный призёр Олимпийских игр в Токио Сергей Каменский вернулся в Алтайский край и встретился с губернатором Виктором Томенко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Ещё раз хочу выразить самые искрение поздравления, потому что такие высокие награды – олимпийское серебро и олимпийская бронза – это то, что надо завоёвывать и к чему надо идти годами. Мы все за вас очень рады, Сергей. За вас, за Бийск, за вашу семью, за спортивную школу. Конечно, мы болели, хотели, чтобы была победа. Но всё ещё возможно", – сказал Виктор Томенко.

Спортсмен рассказал главе региона о том, как прошла Олимпиада в условиях антиковидных ограничений, а также о том, как было организовано проживание спортсменов. Каменский отметил, что перенос соревнований на год помог ему лучше подготовиться.

В ходе встречи Виктор Томенко поручил министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву оказать дополнительную поддержку бийской спортивной школе № 1, воспитанником которой является Сергей Каменский. Напомним, что ранее спортсмен рассказал о том, в каких условиях приходится тренироваться бийским стрелкам. По словам Каменского, ему приходилось стрелять даже по бумажным мишеням. Некоторые установки он сам находил для тира.

"Уже есть прямое поручение Виктора Петровича: необходимые средства будут выделены, для того чтобы закупить для спортивной школы в Бийске, где культивируется пулевая стрельба, стрелковое оборудование, амуницию, оружие и расходные материалы. Для того чтобы оснастить стрелковый тир спортшколы по последнему слову техники, потребуется около 8 миллионов рублей. Это оборудование будет именно швейцарским. Надеюсь, оно позволит увеличить коллекцию олимпийских медалей, завоёванных спортсменами Алтайского края", – сказал глава регионального Минспорта Алексей Перфильев.

Напомним, что Сергей Каменский на Олимпийских играх в Токио завоевал серебряную и бронзовую медали. После возвращения домой спортсмен планирует отправиться с семьёй на отдых в Горный Алтай.