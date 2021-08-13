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"Ошибки совершают все". Барнаульцы пожаловались на разваливающиеся новостройки

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Жильцы домов несколько месяцев не могут добиться от УК и застройщика устранения дефектов
Дефекты у ЖК на ул. Пролетарской / Фото: Дарья Новоселова / vk.com/barneos22

Дефекты у ЖК на ул. Пролетарской / Фото: Дарья Новоселова / vk.com/barneos22

Жильцы двух барнаульских новостроек на улице Пролетарской обеспокоены их состоянием. Дома были сданы всего три года назад, но горожане отмечают: у зданий уже разрушается цокольный этаж, отслаивается плитка, а по стенам "бегут" трещины. По словам людей, застройщик ЖК о проблемах знает уже несколько месяцев, но никак их не исправляет. Однако в строительной компании amic.ru пояснили: девелопер не снимает с себя гарантийных обязательств и готов устранить проблемы. "Заминка" произошла из-за  подрядчика, который был ответственным за эти работы, но отказался исправлять дефекты.

"Не должен трещать по швам"

Жилой комплекс на улице Пролетарской, 148-150, был построен в 2018 году. Но уже в мае 2021 года жильцы обратились в управляющую компанию и к застройщику: дома, по их словам, начали разваливаться. Так, по стенам подземной парковки по время дождей потекла вода, появилась плесень, внутри и снаружи дома начала отслаиваться плитка, образовались трещины, по периметру начал разрушаться цоколь. При этом сам дом всё ещё находится на гарантии застройщика. Однако обратной связи от него люди не видят.

"Обращения по поводу гарантии застройщик игнорирует уже несколько месяцев. Делали запросы в комитет по ЖКХ, Минстрой, ответ один – идите в суд. Выиграем ли мы суд, потратив личные средства на экспертизы, – не уверены. Быстрее истечёт срок гарантии, и дом придётся ремонтировать на средства собственников", – написала в сообщество "Барнаул22" жительница города Дарья Новоселова.

Она отметила, что собственники квартир понимают: в процессе возведения многоэтажных домов невозможно избежать проблем и ошибок.

Однако люди рассчитывают на поддержку застройщика. 

"Ошибки совершают все. И строительство – сложный, многоуровневый процесс, где проблемы неизбежны. Но если застройщик берёт на себя гарантийные обязательства, значит, недавно сданный дом не должен трещать по швам. Когда покупаешь дорогое жильё в центре – явно ожидаешь, что оно простоит дольше, чем несколько лет", – написала Дарья. 

Устранить, исправить, ликвидировать 

В группе компаний "Адалин", которая и возводила ЖК, amic.ru уверили: застройщик не собирается отказываться от своих гарантийных обязательств (строительные компании дают гарантию на свои работы пять лет, – прим. ред.): все дефекты уже замаркированы и в ближайший месяц будут устранены.

"Определённая сложность возникла по входным группам: подрядчик, который выполнял эти работы, отказался от своих гарантийных обязательств, и мы были вынуждены искать другую компанию. Сейчас мы заключаем договор с другим подрядчиком на устранение этих недостатков. Со "старым" подрядчиком решать вопрос будем в судебном порядке", – сообщил amic.ru представитель ГК "Адалин".

По словам специалиста, проблемы возникли как из-за естественной усадки здания, так и ненадлежащего ухода и присмотра за объектом. Следить за появлением подобных дефектов – задача управляющих компаний, отмечает застройщик.

"Сейчас мы усиливаем сервисный блок, потому что видим: управляющие компании не всегда хотят что-то делать или сразу отправляют дольщиков напрямую к застройщику. Хотя когда мы общаемся с УК, говорим, чтобы они приняли все замечания, возражения, и наша сервисная служба всё устранит, мы ни от чего не отказываемся", – подчеркнули в ГК "Адалин".

Что известно о ГК "Адалин"?

Компанию создали в 2008 году Игорь Дублей и Рихард Фаллер. Девелопер уже реализовал проект "Большая медведица" за "Сити-Центром", ЖК One Loft на ул. Взлётной, ЖК "Питер" на Павловском тракте, "Марс" по ул. Попова.

Сейчас девелопер работает над четырьмя проектами: возводит ЖК "Ютссон" на ул. Пролетарской, "Мичурин парк" на ул. Власихинской, ЖК на ул. Кутузова, а также готовится к застройке квартала 2036 совместно с компанией "Союз". 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.08.2021 07:49
Человек

Это лишь бизнес. Ничего личного.

13.08.2021 08:03
АБОРИГЕН

13.08.2021 07:49
Человек
Это не бизнес а халтура.

13.08.2021 08:24
Perfekt

Странные вы люди, все проверяющие службы при сдаче домов уже получили свои сливки.
Теперь это не интересно никому.

13.08.2021 08:25
Виктор

Новизна имеет обратную сторону

13.08.2021 08:47
- гость -

Жадность не одного строителя сгубила. Есть куда жаловаться кроме УК.

13.08.2021 08:56
- гость -

Есть такие застройщики как Селф, качество на дне

13.08.2021 09:11
Митенька ржевский

Человейники из гогна и палок- вот почти 90% всех новостроек г. Барнаула.
Ибо ЖАДНОСТЬ. Самые дешёвые стройматериалы- наше всё. Я знаю, что пишу- САМЫЕ дешёвые. Далее- неквалифицированные рабочие. Чтобы меньше платить. И чтобы можно было швырануть с оплатой.
Поэтому плитка и отваливается от дуновения ветерка, и трещины по фасаду, которые под ваткой не видно. Кто вообще додумался дома утеплять ватой? В Сибири!
И это- только начало. Лет через 7-10 мы будем свидетелями грандиозного разваливания "новых" домов...

13.08.2021 09:17
- гость -

Скоро картонные бараки будут строить

13.08.2021 09:30
- гость -

все застройщики примерно одинаковое качество обеспечивают, так как люди работают одни и те же

13.08.2021 09:32
АБОРИГЕН

Всё это "благолепие" будут сносить уже в этом веке.

13.08.2021 09:42
Виктор

13.08.2021 09:11
Митенька ржевский

Сейчас и для себя бывает люди строят — всё в утеплителе и монтажной пене, а понизу бежит змейка тёплого пола...

И швы между кирпичами или блоками делают неаккуратно. Потому что всё равно и внутри, и снаружи поверх будут ещё другие материалы...

Хотя кажется, ну для себя-то построй дом из материалов, которые сами держат тепло, и чтобы для отопления дома достаточно было небольшого котла + по обычному радиатору в каждой комнате

13.08.2021 09:44
- гость -

Элитчики не годуют. Одни как тараканы бегают в лабиринте дома с надеждой как то выйти из дома, другие трещины рассматривают.

13.08.2021 10:21
- гость -

"как из-за естественной усадки здания, так и ненадлежащего ухода и присмотра за объектом. Следить за появлением подобных дефектов – задача управляющих компаний, отмечает застройщик."!!!

Знаем - плавали.
УК\ТСЖ на этапе заселения назначает\организует застройщик и таким образом защащает себя от гарантиных обязательств.

И самое сложное не засатавить устранять, а сначала привести в ТСЖ нормальных людей из собственников. Потом уже проще.

13.08.2021 10:45
- гость -

13.08.2021 09:44
- гость -
Элитчики не годуют. Одни как тараканы бегают в лабиринте дома с надеждой как то выйти из дома, другие трещины рассматривают.

Читаю ваши комменты и думаю : что у вас острее - глаз или язык

13.08.2021 11:24
- гость -

Все высотные "элитарные" человейники по турецким субтропическим проектам - это бомбы замедленного действия под бюджет города, которому придётся их ремонтировать, поскольку любой ремонт высотного человейника чрезвычайно дорог и заведомо будет не по карману "элитарным" собственникам.
А при землетрясении это будут братские "элитарные" могилы!

13.08.2021 12:05
- гость -

А почему, вы думаете, в СССР строили медленно, и стройки часто останавливались на уровне котлована? А потому что грунт должен осесть, а это происходит примерно в течение года. Вот после этого, если в процессе осадки фундамент повело, можно это исправить и тогда уже строить дом. А сейчас сляпают за полгода - потом удивляются - а чего это дом повело, а чего это стены трескаются и фундамент перекосился?

13.08.2021 12:20
- гость -

В Барнауле от реки и вплоть до улицы Молодежной вообще нельзя строить высотные дома, потому что это - район исторической поймы Барнаулки, там очень высокий уровень грунтовых вод, и почвы соответствующие - со множеством карстов, песчаника и т.п. Почему, думаете, даже новенькие ливневки не справляются и центр во время дождей постоянно "плывет"? тут даже частный сектор каждую весну топит грунтовыми водами, и какой супер-пупер дренаж не сделай, а вода все равно будет где-то скапливаться и размывать всю эту красоту. В СССР это знали, а сегодняшние дельцы на все плевать хотели: по-быстрому построить, по-быстрому продать (желательно, вообще на этапе строительства), а все, что потом - уже проблемы дураков, которые повелись на обещания элитного жилья и зарыли свои денежки на этом поле чудес.

13.08.2021 12:47
- гость -

"Собственники квартир понимают: в процессе возведения многоэтажных домов невозможно избежать проблем и ошибок."-

Вы серьёзно так думаете?))))

13.08.2021 12:55
Митенька ржевский

13.08.2021 12:20
- гость -
***
Совершенно верно. И подтверждением Ваших слов является то, как начали образовываться провалы, к примеру, на Красноармейском.
Построили Плазу- получите дыру в земле на проезжей части, построили ещё какую-то дрянь- нате вам дыру на Пенсчаной у гостиницы "Турист"...
А всё потому, что меняются русла подземных потоков, размывает там, где всегда было сухо, а заглублённые фундаменты изменили русла...
...и, повторю- это только начало. Хрущи и сталинки выстоят и выдержат, а вот каркасно-гогённое здание осыплется, как перхоть...

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