"Ошибки совершают все". Барнаульцы пожаловались на разваливающиеся новостройки

Жильцы двух барнаульских новостроек на улице Пролетарской обеспокоены их состоянием. Дома были сданы всего три года назад, но горожане отмечают: у зданий уже разрушается цокольный этаж, отслаивается плитка, а по стенам "бегут" трещины. По словам людей, застройщик ЖК о проблемах знает уже несколько месяцев, но никак их не исправляет. Однако в строительной компании amic.ru пояснили: девелопер не снимает с себя гарантийных обязательств и готов устранить проблемы. "Заминка" произошла из-за подрядчика, который был ответственным за эти работы, но отказался исправлять дефекты.

"Не должен трещать по швам"

Жилой комплекс на улице Пролетарской, 148-150, был построен в 2018 году. Но уже в мае 2021 года жильцы обратились в управляющую компанию и к застройщику: дома, по их словам, начали разваливаться. Так, по стенам подземной парковки по время дождей потекла вода, появилась плесень, внутри и снаружи дома начала отслаиваться плитка, образовались трещины, по периметру начал разрушаться цоколь. При этом сам дом всё ещё находится на гарантии застройщика. Однако обратной связи от него люди не видят.

"Обращения по поводу гарантии застройщик игнорирует уже несколько месяцев. Делали запросы в комитет по ЖКХ, Минстрой, ответ один – идите в суд. Выиграем ли мы суд, потратив личные средства на экспертизы, – не уверены. Быстрее истечёт срок гарантии, и дом придётся ремонтировать на средства собственников", – написала в сообщество "Барнаул22" жительница города Дарья Новоселова.

Она отметила, что собственники квартир понимают: в процессе возведения многоэтажных домов невозможно избежать проблем и ошибок.

Однако люди рассчитывают на поддержку застройщика.

"Ошибки совершают все. И строительство – сложный, многоуровневый процесс, где проблемы неизбежны. Но если застройщик берёт на себя гарантийные обязательства, значит, недавно сданный дом не должен трещать по швам. Когда покупаешь дорогое жильё в центре – явно ожидаешь, что оно простоит дольше, чем несколько лет", – написала Дарья.

Устранить, исправить, ликвидировать

В группе компаний "Адалин", которая и возводила ЖК, amic.ru уверили: застройщик не собирается отказываться от своих гарантийных обязательств (строительные компании дают гарантию на свои работы пять лет, – прим. ред.): все дефекты уже замаркированы и в ближайший месяц будут устранены.

"Определённая сложность возникла по входным группам: подрядчик, который выполнял эти работы, отказался от своих гарантийных обязательств, и мы были вынуждены искать другую компанию. Сейчас мы заключаем договор с другим подрядчиком на устранение этих недостатков. Со "старым" подрядчиком решать вопрос будем в судебном порядке", – сообщил amic.ru представитель ГК "Адалин".

По словам специалиста, проблемы возникли как из-за естественной усадки здания, так и ненадлежащего ухода и присмотра за объектом. Следить за появлением подобных дефектов – задача управляющих компаний, отмечает застройщик.

"Сейчас мы усиливаем сервисный блок, потому что видим: управляющие компании не всегда хотят что-то делать или сразу отправляют дольщиков напрямую к застройщику. Хотя когда мы общаемся с УК, говорим, чтобы они приняли все замечания, возражения, и наша сервисная служба всё устранит, мы ни от чего не отказываемся", – подчеркнули в ГК "Адалин".

Что известно о ГК "Адалин"?

Компанию создали в 2008 году Игорь Дублей и Рихард Фаллер. Девелопер уже реализовал проект "Большая медведица" за "Сити-Центром", ЖК One Loft на ул. Взлётной, ЖК "Питер" на Павловском тракте, "Марс" по ул. Попова.

Сейчас девелопер работает над четырьмя проектами: возводит ЖК "Ютссон" на ул. Пролетарской, "Мичурин парк" на ул. Власихинской, ЖК на ул. Кутузова, а также готовится к застройке квартала 2036 совместно с компанией "Союз".