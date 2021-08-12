Фура перевернулась на трассе в Алтайском крае

Фура перевернулась на Змеиногорском тракте у села Шадрино. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Грузовик завалился на бок и сложился пополам. В результате аварии узкий участок трассы оказался полностью перекрыт.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Тальменском районе 41-летняя женщина погибла в ДТП. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны Новосибирска к Барнаулу, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под управлением 59-летнего водителя.