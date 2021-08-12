Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 12 августа

В Алтайском крае за прошедшие сутки вновь зафиксировали 25 смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом, а число заболевших выросло до 65,3 тыс. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 12 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом, а число погибших с начала пандемии выросло до 4234 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Также за прошедшие сутки выявили 275 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 396 человек, в т.ч. 4472 ребёнка. Выздоровели всего 50 545 человек (+ 158). Умерло 4234 человека (+25), все взрослые.
Алтайский край по суточному приросту новых заболевших на 12 августа занял 24-е место в федеральном рейтинге.
В России зарегистрирован новый рекорд по числу умерших пациентов с коронавирусом за сутки – 808 человек. Общее число летальных исходов за время пандемии достигло 168 049 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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