Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 12 августа

Новые случаи заражения

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом, а число погибших с начала пандемии выросло до 4234 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Также за прошедшие сутки выявили 275 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 396 человек, в т.ч. 4472 ребёнка. Выздоровели всего 50 545 человек (+ 158). Умерло 4234 человека (+25), все взрослые.