Алтайскому барьеристу Сергею Шубенкову не потребуется операция

Алтайский барьерист Сергей Шубенков рассказал о том, что операция на ахилле ему не потребуется. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики России.

"Доктора сказали, что основной массив не пострадал, переходы в мышцы и крепления к костям – тоже, поэтому во вмешательстве нет нужды. Назначили терапию, рекомендовали ходить в ортезе. В ближайшие несколько недель я буду проходить лечение и реабилитацию здесь, в Европе. И только после этого я, наконец-то, доеду до дома, потому что после Токио я был два дня в Москве, а потом отправился сюда", – сказал Шубенков.

Спортсмен выразил надежду на то, что реабилитация пройдёт хорошо и в скором времени он сможет вернуться к тренировкам.

Напомним, алтайский легкоатлет травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега в Токио. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами.

На своей странице в Instagram он рассказал, что ещё на сборах в Новогорске у него обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия), однако на соревнования он поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём.

Позднее мама спортсмена говорила о том, что ему потребуется операция.