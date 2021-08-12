Шойгу о 90-х: "Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что политическая и экономическая ситуации в 90-х годах, через которые прошла страна, не должны повториться. Его слова передаёт ТАСС.

"Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живём и работаем", – сказал Шойгу.

Министр рассказал, что в 1990-х занимался аналогичной партийной работой, когда Россия находилась в тяжелейшей ситуации.

По его словам, сейчас страна очень сильно поменялась. Министр добавил, что благодарен за доверие на нынешнем этапе государственного строительства возглавить партийные списки.

В то же время Шойгу подчеркнул, что в сравнении с 1990-ми годами ответственность кратно возросла.