Шойгу о 90-х: "Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что политическая и экономическая ситуации в 90-х годах, через которые прошла страна, не должны повториться. Его слова передаёт ТАСС.
"Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живём и работаем", – сказал Шойгу.
Министр рассказал, что в 1990-х занимался аналогичной партийной работой, когда Россия находилась в тяжелейшей ситуации.
По его словам, сейчас страна очень сильно поменялась. Министр добавил, что благодарен за доверие на нынешнем этапе государственного строительства возглавить партийные списки.
В то же время Шойгу подчеркнул, что в сравнении с 1990-ми годами ответственность кратно возросла.
Комментарии
Конечно, не надо чтобы повторялось
Ведь вы тогда отжали страну и пришли к власти
Теперб сидите и гайки закручиваете под благородными лозунгами!
Всё кто заводы пилили где? Либо сдохли, либо красиво в Госдуме сидят
политическая и экономическая ситуации в 90-х годах, через которые прошла страна, не должны повториться
Были хорошие отношения с США, надо чтобы они повторились
Шо, опять?