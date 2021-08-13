Алтайские власти прокомментировали ситуацию с залитой дождями сельской школой

Администрация Угловского района приняла меры, для того чтобы ученики залитой дождями школы имени Антона Масликова вовремя приступили к занятиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Расписание занятий составлено с учётом учёбы в две смены, первая смена начнёт занятия в 8 часов 30 минут, вторая смена – в 14 часов. Вопрос обучения ребят в Угловском районе находится на контроле Министерства образования и науки Алтайского края", – сказано в сообщении.
Напомним, что в образовательном учреждении шёл капитальный ремонт кровли. Рабочие сняли часть покрытия, и двухдневный дождь затопил все три этажа здания.
Сообщается, что подрядчик продолжит работы по замене кровли, а порядок внутри учебного заведения наведут учителя и родители учеников.
Комментарии
"а порядок внутри учебного заведения наведут учителя и родители учеников".
На общественных началах?
Это дума просиживать должны на общественном начале.
что случилось с Россией?
Сообщается, что подрядчик продолжит работы по замене кровли, а порядок внутри учебного заведения наведут учителя и родители учеников.
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За рукожопость и головотяпство деньги получит подрядчик, а разгребать это учителям, детям родителям. А за испорченное школьное имущество кто будет возмещать?
Учителя должны давно себя уважать.
Дествитено страна дураков.
В Барнауле район привыкания ул. Чудненкр к ул. Малахова видел как меняют кровлю подряд ная организация видимо с гаммотным руководством. Снимают старую, страпилят и пралалыват пленку. Погода была без дождя. Вот кто работал на школе тот и должен возместить все убытки. Оставте учителей в покое пока последние не уволились.