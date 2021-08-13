Алтайские власти прокомментировали ситуацию с залитой дождями сельской школой

Администрация Угловского района приняла меры, для того чтобы ученики залитой дождями школы имени Антона Масликова вовремя приступили к занятиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Расписание занятий составлено с учётом учёбы в две смены, первая смена начнёт занятия в 8 часов 30 минут, вторая смена – в 14 часов. Вопрос обучения ребят в Угловском районе находится на контроле Министерства образования и науки Алтайского края", – сказано в сообщении.

Напомним, что в образовательном учреждении шёл капитальный ремонт кровли. Рабочие сняли часть покрытия, и двухдневный дождь затопил все три этажа здания.

Сообщается, что подрядчик продолжит работы по замене кровли, а порядок внутри учебного заведения наведут учителя и родители учеников.