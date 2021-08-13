Некоторые российские пенсионеры получат дополнительную выплату

Со следующего года некоторые российские пенсионеры начнут получать новую выплату. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Новые выплаты положены тем пенсионерам, у которых имеется стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Доплата составит 25% от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Совокупная сумма с 2022 года составит 7555 рублей, пишет "ФедералПресс".

Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому срок службы в армии будет включён в трудовой стаж. Планируется, что в случае принятия законопроекта изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.