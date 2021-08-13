Некоторые российские пенсионеры получат дополнительную выплату

Со следующего года некоторые российские пенсионеры начнут получать новую выплату. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.
Новые выплаты положены тем пенсионерам, у которых имеется стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Доплата составит 25% от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Совокупная сумма с 2022 года составит 7555 рублей, пишет "ФедералПресс".
Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому срок службы в армии будет включён в трудовой стаж. Планируется, что в случае принятия законопроекта изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.
Комментарии
"Начнут начинать"
Это же не новость! Это уже несколько раз проговаривали в СМИ, И тем более, что в определенном виде уже есть на практике. Не вводите народ в заблуждение, а торговлю в искушении!
Не вводите в заблуждение! ..иметь тридцатилетний стаж работы в сфере аграрного хозяйства.. а не - работы в сельской местности! Учителя, врачи, воспитатели..да много кто работал! но не имеют права на такие доплаты. Изучайте вопрос, прежде чем писать ответ