Финансист назвал россиянам способ защитить сбережения

Для защиты сбережений россиянам необходимо копить деньги в одной корзине из разных валют. Об этом агентству "Прайм" заявил директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

Как объяснил эксперт, курсы валют "плавают" и предугадать, какие из них вырастут – довольно сложно. Он посоветовал разделить свои сбережения в равных долях на четыре части. Их необходимо вложить в рубль, доллар, евро и английский фунт. Данный способ позволяет компенсировать колебания валют и сохранить свои средства, подчеркнул финансист.

Отдельно Тузов отметил, что не следует ставить лишь на падение доллара, который сейчас находится под давлением. Его спад отразится и на других валютах.