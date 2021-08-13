Финансист назвал россиянам способ защитить сбережения

Для защиты сбережений россиянам необходимо копить деньги в одной корзине из разных валют. Об этом агентству "Прайм" заявил директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.
Как объяснил эксперт, курсы валют "плавают" и предугадать, какие из них вырастут – довольно сложно. Он посоветовал разделить свои сбережения в равных долях на четыре части. Их необходимо вложить в рубль, доллар, евро и английский фунт. Данный способ позволяет компенсировать колебания валют и сохранить свои средства, подчеркнул финансист.
Отдельно Тузов отметил, что не следует ставить лишь на падение доллара, который сейчас находится под давлением. Его спад отразится и на других валютах.
Комментарии
Еще один представитель JP Morgan Stanley , у нас и так стадо в недвигу загнали, в надежде обвалить и вызвать фин кризис. Только руководители не понимают, что строить можно много чего еще , кроме этих скворечников!
Особенно английский фунт порадовал.
Англия давно банкрот. Прокушала все пиратские и колониальные накопления, и давно в кредит живет, как штаты.
Кто те кредиты оплачивает высокими ставками, вот в чем вопрос.
Чумовая статья. Эти 9 строк перевернули мою жизнь.
Как хорошо что нечего копить.
Нет накоплений - нет проблем! Жители Алт.края избавлены от этих проблем!
Да да, только курсы этих валют колеблются пропорционально друг другу. Эти яйца будут в одной корзине.