Улицу в центре Барнаула перекроют на две недели

С 14 по 28 августа в Барнауле перекроют движение возле дома по улице Пролетарской, 151. В связи со строительством и вводом в эксплуатацию теплосетей к новому дому ограничение будет действовать по всей проезжей части – от пересечения с переулком Циолковского до перекрёстка с переулком Радищева.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, за две недели специалисты СГК проложат свыше 480 метров трубопроводов диаметром 200, 150, 125, 100 и 80 мм. Новая теплосеть потребуется для подключения к теплоснабжению жилого комплекса "Ютссон". Срок ввода в эксплуатацию последней секции комплекса – первый квартал 2023 года.
Напомним: в прошлом году новыми потребителями Барнаульской ТЭЦ-3 стали 53 объекта с нагрузкой 41,98 гигакалории в час, в том числе 28 многоквартирных домов.
Комментарии
Значит в этом отопительном сезоне мёрзнуть будем?
Что-то уже не верится про две недели. Последние года четыре по городу с ремонтными работами стало как в добаваринскую эпоху - раскопают и месяцами не закапывают. Причем котлованы стоят даже без рабочих. Отличие от 90-х только в том, что ограждения ставят теперь, а раньше просто ямы были. Может ввести им нормы времени и штрафы в пользу города за то, что причиняют городу неудобства в объеме больше разумного?
13.08.2021 10:13
- гость -
Как будто при Баварине ремонтировали молниеносно...