Улицу в центре Барнаула перекроют на две недели

С 14 по 28 августа в Барнауле перекроют движение возле дома по улице Пролетарской, 151. В связи со строительством и вводом в эксплуатацию теплосетей к новому дому ограничение будет действовать по всей проезжей части – от пересечения с переулком Циолковского до перекрёстка с переулком Радищева.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, за две недели специалисты СГК проложат свыше 480 метров трубопроводов диаметром 200, 150, 125, 100 и 80 мм. Новая теплосеть потребуется для подключения к теплоснабжению жилого комплекса "Ютссон". Срок ввода в эксплуатацию последней секции комплекса – первый квартал 2023 года.

Напомним: в прошлом году новыми потребителями Барнаульской ТЭЦ-3 стали 53 объекта с нагрузкой 41,98 гигакалории в час, в том числе 28 многоквартирных домов.