Количество сделок с новостройками в Алтайском крае упало почти на треть за полгода

Количество сделок на покупку квартир в новостройках в Алтайском крае снизилось на 28,7% по сравнению с предыдущим годом. Как выяснили аналитики портала по продаже недвижимости "ЦИАН", причиной стало падение интереса граждан к льготной ипотеке.
Согласно исследованию сервиса, несмотря на снижение на дистанции в шесть месяцев, в целом годовой прирост сделок пока составляет 19,3%, что обусловлено активностью покупателей во второй половине 2020 года.
Статистика в Алтайском крае отражает динамику в целом по стране – годовой прирост составляет 51,3% при снижении за последние шесть месяцев 2021 года на 12,9%.
В регионах-лидерах по приросту сделок за год оказались Томская область (+400%), Дагестан (+328%) и Кабардино-Балкария (+305%). Самое сильное падение отмечается в Бурятии (-29%), Амурской области (-24%) и Якутии (-22%).
Комментарии
А почему падает интерес граждан к льготной ипотеке?
Люди стали понимать, что ИПОТЕКА не выгодна.
по тем ценам на квартиры что сейчас в Барнауле, - квартиры и даром не нужны
Увидел квартиру в центре, ну как квартиру, кладовку. Что-то около 20 кв м. Пересчитал стоимость на квадратный метр, вышло 88 тысяч рублей с хвостиком. Как-то так. Под сотку за квадрат. Проще из страны в теплые края уехать)))