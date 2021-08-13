Количество сделок с новостройками в Алтайском крае упало почти на треть за полгода

Количество сделок на покупку квартир в новостройках в Алтайском крае снизилось на 28,7% по сравнению с предыдущим годом. Как выяснили аналитики портала по продаже недвижимости "ЦИАН", причиной стало падение интереса граждан к льготной ипотеке.

Согласно исследованию сервиса, несмотря на снижение на дистанции в шесть месяцев, в целом годовой прирост сделок пока составляет 19,3%, что обусловлено активностью покупателей во второй половине 2020 года.

Статистика в Алтайском крае отражает динамику в целом по стране – годовой прирост составляет 51,3% при снижении за последние шесть месяцев 2021 года на 12,9%.

В регионах-лидерах по приросту сделок за год оказались Томская область (+400%), Дагестан (+328%) и Кабардино-Балкария (+305%). Самое сильное падение отмечается в Бурятии (-29%), Амурской области (-24%) и Якутии (-22%).