В МФЦ расширили перечень услуг для налогоплательщиков

Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю расширен список услуг, оказываемых в отделениях МФЦ. Дополнительные услуги предоставляются в 43 филиалах МФЦ региона и г. Яровое – там, где на данный момент не действуют налоговые инспекции или представительства ФНС. С полным списком филиалов можно ознакомиться по ссылке .

Теперь здесь можно получить справку о состоянии расчётов с бюджетом; акт совместной сверки расчётов по налогам; запросить уведомление на уплату налогов и доступ к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц, отправить декларацию 3-НДФЛ.

У налогоплательщиков также появилась возможность оповестить налоговую инспекцию об адресе для направления по почте документов. Также предприниматели через любой филиал МФЦ могут направить уведомления о переходе на упрощённую систему налогообложения. Все отделения МФЦ принимают налоговые платежи (оплату уведомления и задолженности).

Материалы разработаны в рамках государственной программы

Алтайского края "Повышение уровня финансовой

грамотности населения в Алтайском крае".